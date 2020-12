La cirujana ha confesado que sus atracadores se llevaron un objeto personal con un gran valor sentimental y que no ha podido recuperar.

Carla Barber ha vivido un año de lo más intenso. A su inicio de la relación con Diego Matamoros, se suma el terrible suceso que vivió después de sufrir un robo con violencia. Semanas después de que la Policía detuviera a la banda que estaba detrás del desagradable episodio, la cirujana se ha abierto en canal y ha confesado cuál es el objeto sentimental que se llevaron y no ha podido recuperar. Una triste pérdida que ha logrado reponer iniciando así una nueva tradición familiar.

A través de sus historias de Instagram, Carla Barber ha explicado que en su momento no le dio importancia a todo lo material que le robaron. Sin embargo, los ladrones se llevaron una pulsera muy especial para ella y que tenía un significado familiar muy importante. «Hace tres meses que, como ya sabéis, me atracaron en casa. El dinero, reloj y otros objetos de valor económico no han supuesto para mi una pérdida. Si lo fue una pulsera de mi abuela. Era una de las siete pulseras del semanario que mi abuelo le regaló cuando iba a casarse con ella. Mi abuelo murió de cáncer de pulmón antes de que yo naciera. No pude conocerlo en vida. Sin embargo, siempre he sentido que es el ángel que vela por mí y me cuida desde que nací», comenzaba a narrar la que fuera concursante de ‘Supervivientes’.

Tras esto, Barber explicaba que tras la muerte de su abuela, las pulseras mencionadas se repartieron entre todas las mujeres de la familia, a pesar de que dos de ellas se perdieron cuando su abuela vivía. «Una de ellas la heredé yo, lamentablemente me la robaron ese fatídico 17 de septiembre de 2020. Tras el robo, no ha habido día en el que no haya pensado en ella«, hacía hincapié. La cirujana ha hecho hincapié en que después de vivir ese trágico episodio, se ha dado cuenta de la importancia que tienen las tradiciones y los objetos que poseen un gran valor sentimental. Así, Carla Barber ha desvelado que este año por Navidad ha hecho un regalo muy especial a todas las mujeres de su familia.

«Mi regalo, mi eterna tradición ha sido esta… Un semanario, siete pulseras de oro grabadas, una para cada mujer de la familia. Una para cada una de nosotras, para las mujeres de mi vida. Gracias por estar ahí siempre para mi, por quererme y protegerme de manera incondicional, pero sobretodo… por no olvidar lo importante que es la familia», decía mientras que mostraba una imagen en la que aparecían seis de las siete pulseras. Sin embargo, ante la ausencia de la dueña de la última, Carla Barber ha explicado que será su hija quién la herede. «La séptima pulsera se la regalaré a mi hija cuando nazca, no estoy embarazada pero espero estarlo algún día. Ser madre es un sueño del que me encantaría disfrutar en el futuro», asevera.

La reacción de Carla Barber al conocer que sus atracadores fueron detenidos

Unas horas después de que se hiciera pública la noticia, Carla Barber aseguraba a través de sus redes sociales que está feliz y quiso dar las gracias a todos aquellos que no dudaron en su día en mandarle un mensaje de apoyo. Sin embargo, la cirujana ha querido ser prudente y ha dejado claro que aún queda por delante todo el proceso judicial y que una vez que este termine será cuando hable sin tapujos sobre aquel fatídico día en el que los asaltantes utilizaron la técnica del mataleón para dejarla inconsciente.

A pesar de que no ha querido entrar en detalles, lo cierto es que la pareja de Diego Matamoros no tuvo reparos en mandarle un mensaje a todos aquellos que en su día pusieron en duda los hechos y llegaron a asegurar que se trataba de una estratagema de la pareja para permanecer en el candelero y así acaparar todos los titulares. «A todos los que pusieron en duda mi historia, no creyeron lo que dije, se atrevieron a decir que me lo había inventado les digo que la próxima vez mejor estén calladitos. A los que incluso se alegraron por lo que me sucedió, lamento con toda mi alma que tengáis la mente y el corazón tan oscuros. Una pena, lo siento por vosotros», expresaba a través de una historia de Instagram.