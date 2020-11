El cantante Pedro Rilo explica a SEMANA el infierno que esta viviendo tras las amenazas que ha recibido por parte de la integrante de Azúcar Moreno.

“Tengo miedo, no puedo ni salir de mi casa porque así me lo han aconsejado desde el Juzgado Número 5 de Marbella, donde he cursado la denuncia por allanamiento de morada, robo y amenazas por parte de mi expareja, Toñi Salazar, que ha dicho que va acabar conmigo”. De esta manera, el cantante Pedro Rilo explica a SEMANA el infierno que esta viviendo tras las amenazas que ha recibido por parte de la integrante de Azúcar Moreno.

“La guerra empezó en el mes de junio. Pero este miércoles a las 3:30H de la tarde se personó con más familiares suyos delante de mi casa, gritando para intentar meterse en mi casa. Tengo terror, estoy muy asustado. La policía la identificó y los vecinos vieron el escándalo que se montó. Se presentó a cumplir las amenazas reiteradas que viene haciéndome desde hace cinco meses por teléfono y mensajes escritos y que yo ya tengo denunciado en el Juzgado numero 5 de Marbella”, explica el cantante a esta revista.

«Toñi entró en casa, le cambió el bombín y robó un coche»

La que fuera pareja y manager de la interprete de «Bandido», Pedro Rilo, asegura a SEMANA que tuvo que poner una denuncia (a la que ha tenido acceso en exclusiva esta revista) ante las sucesivas amenazas recibidas por parte de la cantante. «Me dijo (recalca Pedro):’No vas a dormir tranquilo, vamos a ir por ti'». Tras esto, según relata, al poco tiempo de que sucediera este hecho, Toñi Salazar “entró en mi casa, me ha cambiado el bombín de la puerta y ha robado el coche de mi madre”.

Tras reiterarse en el tiempo estos hechos, el pasado mes de octubre, el exmarido de Toñi Salazar acudió nuevamente a la comisaría de Marbella para interponer una nueva denuncia. «Vuelvo a poner otra denuncia contando que desde junio, Toñi me reclamaba mi casa y un mini, que desapareció de mi garaje misteriosamente, porque estaba atravesando problemas económicos. También hago constar que me amenazan diciendo que van a bajar todo los gitanos a darme una paliza si no accedo a entregar el piso«, recalca Rio, quien aportar los documentos del registro de la propiedad (a los que ha tenido acceso SEMANA) en los cuales se constata que la casa está registrada a su nombre desde el año 2000.

En esa misma denuncia, Pedro Rilo mostraba como prueba unos mensajes que había recibido por parte de su expareja en el que confesaba ser la autora de los hechos. «Me reconoce que había sido ella, la autora artífice del allanamiento de morada y de la rotura de la puerta», indica.

Pedro Rilo, paralizado por el miedo

Pedro no entiende la actitud de la que fuera su pareja y el por qué esta le reclama ahora algo que no le pertenece. Además, reconoce que también tiene miedo del hijo de la que fuera representante de España en Eurovisión en 1990, Borja Rilo Salazar, a quien el cantante le dio su apellido «exclusivamente por amor». “Yo mismo le reconocí como hijo cuando tenia cuatro años y ahora me amenaza y tengo miedo porque ya ha estado en la cárcel por tentativa de homicidio”, son las palabras de Rilo y que constan en la denuncia presentada a la que SEMANA ha tenido acceso. Ante todo lo ocurrido, Rilo cuenta apenado a esta revista que no va a permitir que su expareja «ensucie 30 años de mi vida ni el apellido de mi familia».