3 Está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida

“Al principio no me ha sentado muy bien, porque llevo muy poco tiempo y creo que hay que ser muy prudente y esperar por lo menos a los tres meses, pero es la verdad. Dicen que no se puede esconder ni el dinero ni el embarazo y yo, como estoy tiesa…”, bromea Toñi Moreno, que no puede disimular la felicidad que ahora le inunda, a pesar de tener las hormonas revolucionadas y caer en el llanto tan rápido como rompe a reír.