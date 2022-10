Toñi Moreno acaba de cerrar una etapa en televisión con ‘Déjate Querer‘. La presentadora ahora está centrada en sus próximos proyectos profesionales y en su pequeña Lola. En medio de este periodo de descanso, la de Sanlúcar de Barrameda ha hecho público un «secreto» que llevaba años guardando y ha sido ahora cuando ha querido compartirlo con sus seguidores.

A partir de una acción benéfica con la Fundación Pasqual Maragall, que investiga por encontrar un fin para el alzhéimer, Toñi Moreno ha querido aportar su granito de arena y desvelar su secreto mejor guardado. «Lo que nunca he contado por pudor es que yo una vez me planteé de verdad la idea de ser monja«, explicaba.

«Y me lo planteé de verdad. Yo había estado en un colegio de monjas y tenía a la hermana Blanca idealizada. Yo quería ser ella. Incluso me planteé irme de misiones. Afortunadamente, luego reculé, porque yo creo que no hubiese sido mi vocación», aseguraba la periodista. Una idea fugaz puesto que pronto descubrió que su verdadera vocación era por el mundo de la comunicación. Esto le permitió ser reportera en todas las grandes cadenas y, poco a poco, se convirtió en una de las figuras más importantes dentro de la pequeña pantalla.

Muy sincera con todos

Lo cierto es que Toñi Moreno se muestra siempre a corazón abierto en todos los proyectos profesionales en los que se ve involucrada, así como a través de sus redes sociales. Por ello, siempre podemos conocer su lado más humano gracias a todas las confesiones que hace con sus seguidores. A través de las redes sociales, la periodista nos acerca su día a día en el que, por supuesto, la pequeña Lola es la gran protagonista. Una niña que desde que llegó al mundo dio un giro absoluto a su vida propiciando una gran revolución. La presentadora está educando a la niña con los valores que le inculcaron en su infancia. «La felicidad es lo que uno siente después de conseguir una meta tras mucho esfuerzo. Intento inculcarle esos valores a mi hija. La cultura del esfuerzo», afirmaba recientemente.

De la misma forma, durante ‘Déjate Querer’, Toñi Moreno también se ha acercado a los espectadores a la hora de hablar en primera persona de las vivencias que se asemejan a las historias que contaban sus invitados. Después de escuchar el relato de una de las personas que acudía al programa en busca de volver a tener relación con su padre, quien no se llegó a presentar en el espacio, la presentadora trasladaba un consejo a su interlocutora. «A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida», aseguró.