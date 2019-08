Toñi Moreno muestra las consecuencias de su accidente

8 Toñi Moreno ha preocupado mucho a sus fans tras sufrir un accidente

Inmersa en una de las mejores etapas de su vida, Toñi está aprovechando que tiene los fines de semana libres para viajar al sur y reencontrarse así con su familia y sus amigos. Tras compartir que había sufrido una pequeña caída, fueron tantos los mensajes recibidos que la presentadora de televisión se ha visto obligada a regresar a las redes y explicar qué había ocurrido.

«Me preguntáis todos por cómo estoy?? Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajajajajajajajaja. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude… Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso… Besos y os quiero!!!!!», escribía con un mensaje tranquilizador.