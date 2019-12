View this post on Instagram

Porque no hay nada más serio que El Amor , y nada más difícil en televisión que entretener …. despido el año con esta gente maravillosa de @myhtv @cuatrotv deseando que el 2020 os llene la vida de sueños por cumplir y fuerza e Ilusión para pelearlos. Gracias a todo el equipo por aguantarme en esta recta final del embarazo, y a mi amiga @nagore_robles…. que lo hará mucho mejor que yo. Nos vemos a la vuelta.