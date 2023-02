Toñi Moreno confiesa la operación estética a la que se someterá

La periodista, que este año cumple los 50, tiene pensado pasar por el quirófano: "Voy a cambiar lo que no me gusta.

Sin filtros, así se ha expresado Toñi Moreno durante su última entrevista en televisión. La periodista ha visitado el 'Show de Bertín' de Canal Sur donde ha tenido tiempo de hacer balance del momento que atraviesa a nivel personal. "Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana", se sinceraba. Aunque para sorpresa de los espectadores, lo que tiene en mente hacer no será una gran fiesta: "Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos. Me está dando la crisis de los 50. Me está dando", bromeaba.

La de Sanlúcar de Barrameda ha confesado que comienza a tener los primeros síntomas de que se hace mayor. "Me miré en la tele, con lo mona que me ponen, y dije: 'Qué feísima estás, qué mayor, qué gorda'". Así que tiene bien claro cuál va a ser su propósito de los 50. "Voy a cambiar lo que no me gusta. Yo he parido con 46 años. Yo no le di el pecho a la niña porque no me encontraba muy bien de la cabeza. Como le dé el pecho a la niña estoy muerta y pensé que los pechos volvían a su sitios, pero negativo".

Toñi Moreno quiere operarse el pecho

Haciendo gala de su característico humor, la periodista ha reconocido que nunca antes ha pasado por el quirófano por temas estéticos, pero ahora mismo está decidida a ello. "Yo me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y me decía: Ven aquí y yo pensaba 'Uy las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y grandes'. Tengo las mismas. Eso hay que arreglarlo y lo vamos a hacer. Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer", señalaba tajante.

Además, ha reconocido que el tiempo ha pasado volando y de repente se ha plantado en los 50. "Lo peor es que tengo una hija de tres. ¿Tú sabes lo que me dice mi niña? La niña me pregunta si puedo hacer esto. Ella ya cuenta con que todo no lo puedo hacer". Su hija Lola es su gran debilidad. "Esta tía hace el pino con tres años. No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta... Todo el mundo me dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo una niña perfecta". Actualmente Toñi Moreno reside en Sevilla y no tiene intención de cambiar su lugar de residencia. "Ahora mismo yo quiero vivir en Andalucía donde hay calidad de vida. Mi hija se levanta, escucha pajaritos, tiene el colegio a diez minutos...".

La andaluza también se ha pronunciado sobre el amor. Hace tiempo que no siente ese hormigueo en el estómago y, aunque está abierta a enamorarse, no confía en las nuevas técnicas de flirteo. "Todo el tema de las aplicaciones me ha pillado muy mayor. Si no hablo con la gente que conozco... ¿Cómo lo voy a hacer con la gente que no conozco? Yo soy de la generación en la que ibas a un bar y charlabas". Asimismo reconocía que nunca había sido una mujer que iba buscando el amor. "No creo en eso. Yo estoy abierta siempre al amor. De repente llega, te coge y te zarandea". Aunque reconoce que se deja llevar, atraviesa una etapa en la que está centrada en su perfil profesional y, por supuesto, en disfrutar y ver crecer al gran amor de su vida: su hija Lola.