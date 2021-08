Tom Brusse y Sandra Pica, pillados: ¡De nuevo juntos!

Cuando todos creíamos que la historia de amor entre Tom Brusse y Sandra Pica estaba más que finiquitada, las nuevas imágenes del francés y su exnovia juntos han hecho despertar todas las alarmas. ¿Han vuelto? ¿Están planteando darse una segunda oportunidad? A tenor de su último encuentro, la respuesta podría ser afirmativa…

Hace apenas unas horas, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ publicaba en su perfil de Stories su inminente visita a la capital. De inmediato, su legión de ‘followers’ se preguntaba cuál era el motivo de su viaje. ¿Venía a ver a Julen? ¿O quizás quería tener un encuentro con Tom? Pues bien: ya tenemos la respuesta. La joven se ha trasladado de Barcelona a Madrid para reunirse con el ex de Melyssa Pinto. ¿Y qué han hecho en tan sorprendente e inesperada cita? Te lo contamos…

Horas antes de su encuentro, Sandra había bloqueado a Tom

La expareja se ha dejado ver en un conocido centro comercial de la zona Norte de Madrid. Alí han hecho compras, han visitado una tienda de telefonía móvil y han comido juntos en un restaurante brasileño. Hasta ahí, todo normal. Pero la complicidad entre ellos y el hecho de que llegasen (y se marchasen) del ‘shopping’ en el mismo coche hace presagiar que, quizás, se hayan animado a dejarse querer un poco. Donde hubo fuego, cenizas quedan.

En cualquier caso, -se trate de una segunda parte o no-, lo que resulta llamativo de esta quedada es que esta misma semana Sandra había dado por zanjada su relación con Tom Brusse en los medios de comunicación. La joven aseguraba que cree que su futuro está en la Ciudad Condal y anunciaba su deseo de pasar página de manera definitiva a su etapa en Madrid. “Con Julen no hay cosa, yo estoy aquí, estoy súper desconectada. He vuelto a Barcelona, quiero zanjar mi vida en Madrid, menos mis amistades y pasar página”, decía a Europa Press. Incluso confesaba que le había dado carpetazo al rompecorazones galo: «Al final he terminado bloqueándole», confesaba.

De momento, la pareja no ha mostrado imágenes de su encuentro en sus respectivas redes sociales, aunque Tom sí ha compartido una fotografía de su paso por el centro comercial al que ha ido acompañado de Sandra. También ha publicado una instantánea de su vacunación contra el coronavirus, al que también podría haber ido junto a su exnovia. Solo cabe esperar a que Tom y Sandra confirmen si quieren retomar su idilio después de estas horas que han pasado el uno al lado del otro en armonía y visible buen rollito. O si, por el contrario, la suya ha sido una reunión de amigos. ¿Han vuelto o no? ¡Hagan sus apuestas!