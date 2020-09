Una vez más, el malagueño ha estallado contra Carmen Borrego y ha lanzado una auténtica bomba: «¡Que hable de su hermano el de Málaga!».

Antonio David Flores lleva dos días cargando duramente contra Carmen Borrego y todo el clan Campos. Está cansado de que hablen de Rocío Carrasco y de la inexistente relación que mantiene con su hija, Rocío Flores. Tan harto está de que se hagan comentarios sobre sus hijos que ha estallado en ‘Sálvame’ contra las hijas de María Teresa Campos. Y ha lanzado una bomba de la que nadie nunca antes se había tenido conocimiento: según su testimonio, las hermanas podrían tener un hermano secreto en Málaga.

Al hablar de las recientes declaraciones de Carmen Borrego en el programa, el malagueño ha perdido los nervios: «¡Que deje de hablar de mi hija, que tiene el culo muy sucio!», espetaba. «Mi hija no ha dicho nada de su madre. Que se pongan a fregar portales para vivir en Aravaca si quieren. Mi hija no ha hablado de nadie de vosotros. Solo ha dicho que quiere reconciliarse con su madre en privado. Y te digo una cosa: que no le hace falta a mi hija reconciliarse con su madre. ¡Que tiren pa’lante! ¡Que vamos a la guerra!», exclamaba, voz en grito y visiblemente irritado.

«¡Que hable de su hermano el de Málaga!»

«¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», explotaba. ¿Qué cojones ha hecho mi hija, mi hijo, Gloria Camila, José Fernando, Amador Mohedano… ¿Qué han hecho? Igual el motivo es lo que tienen en casa», añadía.

El comentario sobre «el hermano de Málaga no ha pasado en absoluto desapercibido. «¿Un hermano? ¿Que le ha salido un ‘brother’?, se preguntaba, atónita, Paz Padilla.

Antonio David carga contra las Campos: «Es una provocación continua»

Tras una pausa publicitaria, Antonio David se ha serenado y ha explicado con más calma y mayor detalle. «Que hable de mi familia para ganar dinero… hay otras formas para ganar dinero. Tienen para hablar de otras cosas hasta el 2024», se lamentaba. «Igual ya he estallado… No sé si debo de pedir disculpas al público y a mis compañeros, que espero que me las acepten. Pero me altero porque tengo sangre en las venas y cuando tocan lo que más te duele reacciono de una manera que no estáis acostumbrados a verme».

«He tenido una reacción de padre, porque es una provocación continua». Antonio David considera que Rociíto también debería defender a su hija «del mismo modo que lo hago yo». Y ha dejado claro que no comprende por qué Carmen Borrego ha hablado de «un problema que tuvo mi hija cuando tuvo 15 o 16 años y se la está señalando de por vida. No debería entrar en este tema porque esto es un tema de menores y eso está en el juzgado. Lo que quiso hacer mi hija entrando en ‘Supervivientes’ es que la gente la conociera». A día de hoy sigue sin comprender que su exmujer no haya tenido intención de ponerse en contacto con Rocío: «Has tenido a tu hija y no has tenido un atisbo de nada… En esa situación tan extrema y pasando calamidades y aguantando a gente que la provocaba constantemente… Llevo toda la vida peleando por sacar a mis hijos adelante. Nadie me va a sacar de mi papel y no me tengo que justificar ante nadie. Y ya está, no hay más».

«Hay círculos donde hay amistades y se saben cosas»

Sobre su alusión a un posible «hermano» de Terelu y Carmen Borrego, Antonio David Flores no ha querido entrar en profundidades. «Málaga no es pequeño, es muy grande. Es la quinta capital de España. Hay círculos donde hay amistades y se saben cosas. Se enfadan cuando llamo a María Teresa Mari Tere». Paz Padilla le preguntaba: «¿Has hablado con él?¿Por qué no ha hablado de ello?». El colaborador respondía, escueto: «Sería una buena pregunta para el sábado».