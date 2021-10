La madre de José Antonio Canales Rivera ha evidenciado su gran distanciamiento con los hijos de su hermano Paquirri.

José Antonio Canales Rivera destapaba el pasado martes en ‘Secret Story: La casa de los secretos’ que había cambiado el testamento de su abuelo sin su aprobación para beneficiar a su madre. Una revelación que ha supuesto un auténtico terremoto dentro de la familia y que ha provocado que este fin de semana Teresa Rivera se enfrentara al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’. La hermana de Paquirri se ha abierto en canal y ha desvelado el distanciamiento que tiene con sus sobrinos, Francisco y Cayetano Rivera.

Canales Rivera hizo las paces con sus primos, Francisco y Cayetano Rivera, después de varios años de mala relación. Una situación que provocó que Teresa Rivera perdiera contacto con los hijos de su hermano. La invitada de ‘Sábado deluxe’ ha explicado que fue ella quien llamó a su sobrino mayor para que arreglaran las cosas con sus hijo porque le parecía «muy triste» que estuvieran enfadados por unos carteles de sus citas taurinas en las que dejaron de lado al concursante de ‘Secret Story’. «Francisco no quería que Cayetano toreara y mi hijo le ayudó», contextualizaba.

Teresa Rivera ha reconocido que tiene muy poca relación con Francisco y Cayetano, hasta el punto de que no le han dado el pésame por la muerte de su marido. «Estuvieron hablando con mis hijos, no me llamaron a mí. Ellos son así, no tiene la mayor importancia», comentaba apenaba. La madre de Canales Rivera ha asegurado que la última vez que vio a sus sobrinos fue en el hospital cuando su hermano Riverita estaba ingresado. «Cada uno tiene su vida, yo me hice cargo de mi padre y de mis hermanos. No le di importancia, me llevo bien con ellos», insistía.

A pesar de no querer darle importancia, lo cierto es que Teresa Rivera ha evidenciado su gran distanciamiento con sus sobrinos a la hora de afirmar que no conoce a los hijos de estos. «Si mi hermano estuviera aquí no pasaría esto, lo que nos separa es que ellos tienen su vida y yo la mía», sentenciaba.

La queja de Paquirri sobre Doña Ana, según Teresa Rivera

A lo largo de su entrevista en el programa de Telecinco, Teresa Rivera también ha destapado alguna que otra controversia que tuvo su hermano Paquirri dentro de Cantora. En concreto, la madre de Canales Rivera aseguraba que el diestro llegó a llamarle para decirle que estaba «hasta las pelotas» de la progenitora de Isabel Pantoja después de que encontrara una lata de melva que había robado de su casa. «Mi hermano no tenía un momento de intimidad con Isabel porque estaba su madre. No aguantaba de ningún modo a Agustín», rememora.

Asimismo, tal y como ya desveló en ‘Cantora: la herencia envenenada», Isabel Pantoja prohibió a los Rivera visitar la finca de Medina Sidonea, algo que provocó un cierto enfado en Paquirri. «Primero tiene que salir tu familia de aquí», fue lo que le dijo el padre de Kiko Rivera a la tonadillera, según Teresa Rivera.