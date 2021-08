La relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego continúa en entredicho. Las hermanas se han distanciado a consecuencia de los rifirrafes que esta última ha tenido con Alejandra Rubio en televisión. Ahora, Terelu no ha dudado en traicionar a María Patiño en directo contando el contenido de un mensaje privado que le envió en su día la presentadora tras la participación de su hermana en ‘La última cena’ donde dejaba al descubierto ciertas artimañas del programa.

Terelu ha confesado que desde la versión culinaria de ‘Sálvame’ habían provocado a su hermana para que actuase de la manera que lo hizo. En el mismo reconocía que María Patiño le había confirmado este hecho: «María Patiño me escribió un mensaje culpabilizándose por eso, porqué Carmen se ha puesto así. ‘He sido yo quien le ha chinchado'», ha asegurado Terelu durante su intervención en el estreno de ‘Viva el verano’.

A pesar de saber que ciertos compañeros «la calentaron» de forma intencionada y habían intentado llevar al límite a Carmen Borrego, Terelu continuaba cuestionando la actuación de esta: «Yo le dije que no se debía dejar calentar. A mí me pueden chinchar mucho, pero yo también sé hasta dónde me pueden chinchar. Yo lo único que quería es que ella disfrutara ese programa porque lo sabe hacer, sabe cocinar, sabe divertir…».

La hija de María Teresa Campos ha recordado que no pudo ver la participación de su hermana en ‘La última cena’ y por ello quiso apoyarla con un ‘post’ que publicó en Instagram con el objetivo de darle ánimos. «No dejes que te lo amarguen por cualquier cosa, sabes hacer televisión, sabes dar espectáculo y sabes cocinar y muy bien !!!! Así que ha por ellos», le decía.

La raíz del conflicto

Terelu también ha reconocido que la relación entre hermanas no atraviesa su mejor momento. «En los últimos tiempos no nos vemos de manera habitual. Somos muy diferentes con la diferencia que antes nadie la veía porque Carmen no estaba de cara al público. Ahora se evidencia más lo diferentes que somos». Además, intentaba buscar una explicación a este problema: «Hay cosas que las dos han hecho que a mí no me han gustado que es sacar el conflicto en un programa de televisión. Ahí radica la raíz del conflicto. No hay una fluidez como había antes. No sé muy bien por qué, igual es porque nos vamos calentando. Está claro que ha habido cosas que a mí me han dolido, como gestos que ha tenido Carmen con Alejandra que no me han gustado».

Eso sí, Terelu ha dejado claro que no existe una «ruptura absoluta», pero que las cosas «no son como hace año y pico. Es cierto que no nos vemos de la forma habitual. Esto que ha pasado me ha entristecido mucho, y la tristeza siempre me causa dolor».