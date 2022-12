El hecho de que Belén Rodríguez haya roto relaciones con el universo de ‘Sálvame’ ha tenido consecuencias también en las hermanas Campos. Ambas han mantenido excelentes relaciones con la periodista, a la que han considerado una gran amiga de la familia. Sin embargo, el hecho de que Gustavo Guillermo haya arropado a Belén tras su ruptura con Kiko Hernández no ha sido visto con buenos ojos por Terelu. La malagueña entiende y respeta que el chófer y mano derecha de María Teresa Campos siga siendo amigo de la madrileña. Lo que no le parece bien es que este haya participado en la traición de esta a su madre.

«Yo no participo de esa relación porque por mi trabajo ya comenté que mi relación con Belén se fue distanciando, pero siempre he querido a Belén, nos hemos llamado», ha aclarado la colaboradora. Sin embargo, ve reprochable que Gustavo haya sido cómplice suyo: «Gustavo colaboró en la traición de Belén Ro cuando avisó a la prensa de la comida en casa de mi madre. Estoy muy decepcionada con él».

«El beneficio económico lo ha sacado a través de exclusivas», añade. «Las dos exclusivas que hizo es a través de una persona que tenemos en común, que fue director del programa ‘Qué tiempo tan feliz», detalla. Incluso recuerda que siempre le ha dicho las cosas claras al ayudante de su madre: «Yo tengo una discusión monumental con esta persona y con él (Gustavo) en mi casa. Vienen un día a mi casa a comer y me parece normal. Lo que no sabía es que venían a proponerme que Gustavo se sentara en el ‘Deluxe’ a hablar de una persona que para mí estaba muerta».

«A mi madre no hay que defenderla… bueno sí, con el silencio», apunta Terelu. Sin nombrar a terceras personas, sostiene que «Gustavo ha sufrido mucho con la relación de mi madre con esta persona porque se ha sentido manipulado y ninguneado en muchos momentos. Él estaba en una situación muy complicada y me llama a a mí. Me llamaba preocupado, desesperado, indignado y nosotros nos encontrábamos en una situación muy compleja. Después de esa bronca monumental, Gustavo entendió perfectamente lo que yo le estaba diciendo. No se trataba de venir al ‘Deluxe’, se trataba de venir al Deluxe a hablar de un muerto».

Cabe recordar que tanto Terelu como Carmen Borrego siempre han manifestado su afecto y gratitud hacia Gustavo Guillermo. «Es nuestro hermano, sabe más de mi madre que de nosotras», ha dicho la menor de las Campos. Por su parte, la madre de Alejandra Rubio lo ha puesto siempre por las nubes: «Es mi hermano pequeño».

Las hermanas Campos y Belén Rodríguez siempre hablaron maravillas de su íntima amiga, pero ambas llevaban tiempo con la mosca detrás de la oreja al tener constancia de que algo no olía bien. A sus oídos habían llegado informaciones que apuntaban a que Belén Rodríguez no era tan fiel a María Teresa como habían creído. Cuando Kiko Hernández confirmó que fue Belén quien llamó a los fotógrafos para que le fotografiasen llegando a casa de María Teresa Campos en su cita con Alejandra Rubio tras varios encontronazos mediáticos se les quitó la venda de los ojos. En esa cita también estaba Rocío Carrasco y que quedó inmortalizada gracias al supuesto chivatazo de Belén. Un feo gesto que Terelu Campos no duda en calificar de “traición” y en el que, de alguna manera, ve a Gustavo Guillermo como cómplice.