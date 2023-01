Este lunes, Carmen Borrego se ponía al frente de ‘Sálvame‘ como directora. Una tarde muy especial para la hija de María Teresa Campos que estaba acompañada de Terelu Campos en su faceta como presentadora. Desde primera hora de la tarde, mucho se estaba anunciando que viviríamos una reconciliación muy emotiva en directo. Y así ha sido. Kike Calleja era el encargado de entrar en el plató y decirle a la presentadora que tenía una llamada muy especial. A pesar de que la intención era de que Gustavo, chófer y persona de confianza de María Teresa Campos, estuviera en el plató, finalmente ha protagonizado uno de los grandes momentos de la tarde vía telefónica. Gustavo y las hijas de la veterana periodista vivieron un distanciamiento por culpa de que algunos lo señalaban a él como el «topo» de la familia. Sin embargo, ahora han dejado atrás sus disputas y vuelven a estar más unidos que nunca.

“Quería felicitaros públicamente las navidades. Sois importantes para mí y yo sé que soy muy importante para vosotras. Lo he pasado mal, pero lo hemos solucionado. Lo importante es eso”, ha comenzado a decir Gustavo, la persona de confianza de María Teresa Campos, al otro lado del teléfono. Terelu Campos se ha quedado impactada al escuchar su voz y se le ha visto muy emocionada. «Ha sido complicado. Las cosas como son«, le respondía la presentadora. «Ha sido complicado porque sobre todo no lo entendía», le contestaba Gustavo.

Terelu Campos no puede evitar las lágrimas al hablar sobre su madre, María Teresa Campos

«Muchas veces el río para con mucha agua, te empujan, metes un pie dentro y te va arrastrando. Sabes de sobra todo lo que significas para nosotras. Yo aún recuerdo esta Nochebuena cuando la llamaste para felicitarla y como no podía ni hablar...”, aseguraba Terelu Campos con las lágrimas en los ojos. «Tú has sufrido también mucho con tu familia, con tu hermano querido, con tu padre, y especialmente en los últimos tiempos con tu madre. Al final revivir momentos complicados con tu segunda madre se que son especialmente difíciles, Gustavo«, continuaba explicando la presentadora.

«Somos una familia. Siempre hemos estado unidos y así tenemos que seguir. Las circunstancias son las que son y unidos saldremos adelante. Siempre sale el sol«, era la respuesta de Gustavo a las palabras de una emocionada Terelu. La presentadora no podía seguir hablando debido a la emoción y las lágrimas. «Me he quedado sin voz, no puedo hablar”, decía la periodista. Sin fuerza alguna, Terelu Campos ha podido pronunciar alguna palabra: «Quiero darte las gracias públicamente porque sé que la felicidad de mamá todos los días eres tú. Te quiero mucho”, decía con la voz quebrada y el rostro repleto de lágrimas.

Carmen Borrego sale a plató a echarle una mano a su hermana

Sin embargo, ha contado con la ayuda de Carmen Borrego, que ha dejado su puesto de directora por un momento y ha entrado al plató de televisión: «Gustavo, todo está arreglado por mi parte y por parte de todos. Todos tenemos el interés en la persona que ahora mismo tenemos que ocuparnos todos. Creo que era importante que todo el mundo supiera que las dos estamos contigo», decía la hija de María Teresa Campos. Gustavo ha revelado que mantuvo una cena con ellas para aclararlo todo y que, a partir de ahí, solucionaron todo.