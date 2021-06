La colaboradora, muy dolida, por los enfrentamientos de ambas en televisión afirmaba lo siguiente: «Yo sé que se quieren muchísimo. No sé qué les está pasando».

La relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego continúa estando en el punto de mira. Tía y sobrina protagonizaron recientemente un nuevo encontronazo en el plató de ‘Viva la vida’. Terelu Campos, que ha mostrado su pesar porque este hecho, ha recordado que hace años ambas tenían una conexión muy especial. Para demostrarlo, no ha dudado en contar cómo su hija llamaba a su tía.

La colaboradora ha explicado que en una ocasión, perdió todos sus contactos, fue entonces cuando su hija le pasó el número de Carmen Borrego. Ahora cada vez que suena su teléfono y recibe una llamada de su hermana, aparece el siguiente nombre: «Tía crack». Con este detalle ha dejado claro que Alejandra Rubio adoraba a su tía, una estrecha relación que, por supuesto, era correspondida. Tanto que la consideraba una auténtica «crack».

Respecto a los enfrentamientos que hayan podido tener delante de las cámaras, se ha mostrado muy sentida: «No lo entiendo, francamente. No entiendo la reacción de Alejandra con Carmen ni de Carmen con Alejandra. Siempre había sido una relación estupenda. Cuando no entiendo las cosas, me descoloco. Lo que siento es una profundísima tristeza. El tarro de las tristezas hoy lo tengo superado. No lo comprendo. Yo sé que se quieren muchísimo. No sé qué les está pasando. No alcanzo a comprenderlo».

Visiblemente molesta, tan solo ha podido solicitar una tregua entre ambas: «Necesito ya de las dos una ayuda». Además, ha confesado que le supera por completo esta situación familiar: «El dolor es tremendo. No entiendo qué ha pasado. Yo sé que para Carmen, Alejandra ha sido su niña. Eso me produce mucho dolor y tristeza. Creo que por el bien de todos, por el bien de ellas, tienen que solucionar lo que haya. Que lo desconozco».

Terelu se ha dejado ver cabizbaja al hacer estas declaraciones y ha confesado que la última semana había sido muy complicada: «Tengo un día muy difícil, y estoy hasta el moño de las dos, no he parado, ni siquiera he estado en Madrid. ¿Cómo voy a estar bien? Estoy todo menos bien, pero es obvio, estoy cansada».

El 80 cumpleaños de María Teresa

La colaboradora ha mandado este mensaje cuando su madre, María Teresa Campos, acaba de cumplir 80 años. La comunicadora sopló las velas este viernes, 18 de junio, arropada por su familia. Terelu no pudo acompañar a su madre por motivos profesionales. Se encontraba grabando la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Por su parte, Alejandra Rubio y Carmen Borrego sí que se dejaron ver posando con la matriarca del clan a las puertas de su hogar. La celebración fue íntima, solo estuvieron presentes las personas más cercanas a la presentadora, entre ellas, su gran amiga Meli. No solo faltó Terelu, también Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El matrimonio se ausentó porque tenía cita para vacunarse contra el coronavirus.