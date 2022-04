Terelu Campos se ha abierto ante la audiencia de ‘Viva la vida’ para confesar públicamente que sufrió en su día un problema de salud mental. «Yo no salía de mi casa, yo no me movía, yo no reaccionaba. Yo no hacía nada», ha señalado recordando aquella difícil época de su vida. Estuvo durante algo más de un año en tratamiento con una eminencia en psiquiatría, Antonio Colodrón, fallecido en 2018.

La hija de María Teresa Campos ha revelado este complicado episodio de su vida cuando en el programa en el que colabora han hablado de Tamara Gorro y su último libro. Terelu ha explicado que sufrió este problema de salud mental con 18 años. «No me relacionaba. Yo me metía en la cama y pensaba que me iba a morir», ha indicado dejando perplejos algunos de sus compañeros de plató, incluso a su propia hija, Alejandra Rubio. La periodista y escritora Carmen Rigalt le recomendó al psiquiatra Antonio Colodrón y guarda un recuerdo muy especial de este. «Me dijo que ojalá todo lo que tuviera enfrente tuviera la fácil solución de lo que yo tenía».

El problema de ansiedad de Terelu Campos

Por primera vez, Terelu ha confesado que le tocó vivir en sus propias carnes un problema de este tipo. «Parecen que son tonterías, pero no lo son. Son cosas que te condicionan tu libertad y el disfrute de tu vida. Es salud. Cuando oigo a Tamara Gorro me he quedado impactada», ha añadido. Asimismo ha subrayado la importancia de que se trate con total normalidad estos asuntos en televisión. «Creo que cada vez es más necesario hablar de estas cosas en público», ha insistido.

Por su parte, Alejandra Rubio ha señalado que desconocía por completo este capítulo en la vida de su madre. «No lo sabía. No tenía ni idea. Nunca me lo había contado. Gracias a Dios no he pasado por eso nunca y espero no pasar», ha dicho. Su progenitora ha aprovechado para decirle que ella también espera que jamás pase por ello.