Terelu Campos lleva una semana de lo más intensa en lo que se refiere a eventos públicos. La colaboradora de televisión ha asegurado que necesita parar y estar tumbada en el sofá de su casa. Aún así, se muestra agradecida por todo lo que le está ocurriendo. Hace unos días, precisamente, desfilaba para la firma de su amigo Eduardo Navarrete y ahora ha mostrado su apoyo en la inauguración del Caro Club en Madrid.

Hace apenas unos días, su madre, María Teresa Campos, hacía la mudanza a su nueva casa, pero parece que la adaptación no está siendo tan fácil como ella y sus hijas esperaban. Así lo confirma la propia Terelu, que espera que en un tiempo esté ya instalada y a gusto en su nuevo hogar.

«Mi madre está en plena adaptación. Se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa y ayer me fui a comer con ella y durmió, tiene que adaptarse. Ha estado conmigo 26 días y yo creo que ella ha dicho, yo me quedo aquí para toda la vida. Que a mí no me importaría si yo tuviera infraestructura, si tuviera una casa. Es que ya estábamos con la ropa colgada fuera del armario, porque no había sitio», reconoce.

Terelu Campos habla de cómo lleva su madre la adaptación a su nueva casa

Vídeo: Europa Press.

Parece que María Teresa Campos necesita todavía tiempo para encontrar en su nueva casa su nuevo hogar. Justo en los días previos a la mudanza se dejaba ver de lo más feliz por el cambio que iba a dar, agradecida de que iba a estar cerca de su hija, pero ahora parece que necesita tiempo para encontrarse. Y su hija está segura de que poco a poco estará feliz en su nueva casa.

Pero no es lo de lo único que ha hablado Terelu Campos en su reaparición. Después de disfrutar a lo grande la experiencia ‘MasterChef Celebrity’, la colaboradora de televisión asegura que guarda del programa a grandes amigos. Eso sí, no a todos los ve tanto como le gustaría.

«Con el que mejor me llevo fundamentalmente es con Eduardo Navarrete porque vive en Madrid. Con Belén también y Carmina, pero ellas viven en El Palmar y en Sevilla respectivamente. No es tan fácil vernos, pero nos queremos. Con Miki tengo mucha complicidad, me divierto mucho con él. Con Bustamante lo hemos pasado genial, han estado en mi casa, hemos hecho mucha piña cuando hacíamos el programa».

Sus planes de Navidad, en duda

De lo que no ha querido hablar ni tampoco profundizar ha sido de los planes de Navidad. La relación con su hermana, Carmen Borrego, no pasa por el mejor momento y eso se hace evidente en la reacción que tiene cuando le preguntan por ella. Terelu Campos dice que tiene que tomarse una copita y lanza un «hasta luego» antes de dejar con la palabra en la boca a los reporteros.