La colaboradora de televisión, que no sabía que el marido de Paz Padilla estaba enfermo, dedica unas bonitas palabras a la presentadora tras el duro golpe.

Paz Padilla está pasando unos de los momentos más difíciles de su vida después de que falleciera su marido, Antonio Juan Vidal, después de luchar contra una larga enfermedad, el pasado sábado. La presentadora de televisión estaba muy unida a él, al que cariñosamente llamaba «mi Neptuno».

Muy pocas personas conocían la situación por la que estaba pasando Paz Padilla, que ha tratado de mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Belén Esteban era conocedora de lo que ocurría y ha sido la encargada de dar la triste noticia a sus compañeros de trabajo. La humorista ha sufrido en silencio y lloraba cuando se apagaban las cámaras y nadie podía verla.

Sus compañeros precisamente han sido los primeros en dar el pésame a la presentadora de televisión, que por ahora ha preferido no compartir ninguna publicación en sus redes sociales. Y es que están siendo unos momentos muy duros, de los que es consciente su compañera de trabajo, Terelu Campos.

La colaboradora de televisión no podía evitar emocionarse al hablar del duro golpe que ha recibido Paz Padilla y a la salida de las inmediaciones de Telecinco tras el programa ‘Viva la vida’, compartía el dolor de la presentadora de televisión: «Imaginaros… nunca me lo pude imaginar, porque no sabía que Antonio estaba enfermo», comenzaba diciendo con tristeza.

«Me hubiera gustado haberlo sabido, porque Paz siempre estuvo a mi lado, en los peores momentos de mi vida personal, en la enfermedad, me hubiera gustado que me hubiera usado de bastón si en algún momento me hubiera necesitado», explicaba con rabia al no saber qué le ocurría a su marido.

«Me hubiera gustado haberlo sabido», dice Terelu

A pesar de que le hubiera gustado haberlo sabido para haberla ayudado en los momentos duros, Terelu entiende la decisión de la presentadora: «Ella ha hecho lo que ella consideraba lo mejor para ellos, y eso es lo más importante. Decir que sin lugar a dudas estoy a su lado para lo que ella necesite, estoy en su dolor y estaremos aquí para darle la mano para levantarla».

No tenía la suerte de conocer a Antonio

Terelu no conocía al marido de Paz Padilla, pero es consciente de la historia de amor de la pareja. «Con la que he tenido relación es con Paz, he visto a Antonio en algún momento, pero no hemos tenido ninguna amistad en ese aspecto. Eso no quita para que en algún momento le hayamos tenido una sanísima envidia de ser una pareja que se quería tanto. Veía imágenes de ella, cómo la miraba, el amor limpio, el amor verdadero», declaraba.

En cuanto a la relación de Paz y Antonio que surgió en la adolescencia, Terelu dice que «tiene una base sólida, la vida te trae lo que nunca te tendría que quitar». Sin embargo, ahora ha recibido este duro golpe y su hija Anna Ferrer está a su lado para superarlo: «Yo creo que el gran bastón en la vida de Paz es Ana. Saldrá adelante porque es una persona fuerte, porque tiene una hija maravillosa».