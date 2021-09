«Lo último que yo quiero en mi vida es un tema familiar en un plató. Esto se para dejando de hablar», ha asegurado Terelu Campos tras ver las palabras de su hermana hacia su hija en ‘Sábado deluxe’.

Cuando parecía que la calma había llegado a sus vidas, la marcha de Carmen Borrego a ‘Sálvame’ ha desatado una auténtica tormenta en el clan Campos. Las últimas declaraciones de esta han provocado un antes y un después en la familia. Así lo ha insinuado Terelu Campos, quien ha mostrado su hartazgo hacia el asunto y ha recalcado la importancia de hablar las cosas en la intimidad de la familia y no delante de las cámaras. La estrella de ‘MasterChef Celebrity’ ha dejado claro que no quiere entrar al trapo, aunque ha insistido en que está «jodida» por las palabras que le ha dedicado su hermana a su hija, Alejandra Rubio.

Terelu Campos está molesta y disgustada por el conflicto que ha vuelto a aparecer entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. La hija de María Teresa Campos insiste en que no entiende que se hagan públicas las desavenencias que puede haber entre tía y sobrina y admite que esto es «algo dañino para mi familia«. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confirmado que el pasado domingo llamó a su hermana después de ver sus declaraciones en ‘Sábado deluxe’ y explica que lo hizo porque «estaba jodida«. «No voy a alimentar nada que no quiero alimentar. Lo último que yo quiero en mi vida es un tema familiar en un plató. Esto se para dejando de hablar«, insistía. De la misma forma, Terelu Campos ha reconocido que no ha vuelto a hablar con su hermana y tampoco tiene intención de hacerlo: «No tengo tema de conversación. Sí la he escrito, pero nada personal».

Sin embargo, era Alejandra Rubio quien se mostraba más tajante y reconocía que el paso de Carmen Borrego por ‘Sábado deluxe’ le había causado vergüenza. La joven se sinceraba y aseguraba que la marcha de su tía a ‘Sálvame’ estaba motivada para poder hablar sin filtros de su familia, algo que antes no podía hacer en ‘Viva la vida’. «Esta situación me está haciendo pasar mucha vergüenza. Ella no quiere hablar, pero sigue hablando más que nunca. No se puede dar entrevistas faltando el respeto a mi madre y luego pedir perdón. Mi madre es mi madre y me han molestado muchas cosas«, comentaba la nieta de María Teresa Campos.

La petición de Alejandra Rubio a Carmen Borrego

No contenta con todo ello, Alejandra Rubio no entendía que su tía hablara de ella en unos términos alejados del respeto y luego justificara sus palabras como si de una broma se tratasen. La hija de Terelu Campos dejaba claro que estaba trabajando en ‘Viva la vida’ porque le gustaba y reconocía que, aunque no sabía qué iba a ser de ella el día de mañana, no se iba a «pegar con todo el mundo por dinero». «El día que no me compense esto, adiós. No me muevo por dinero», admitía.

La nieta de María Teresa Campos no quiere saber nada de su tía y cuenta que no la llama porque no le apetece hablar con ella. Ahora, la joven no duda en lanzarle una petición a la hermana de su madre: «Le pido que no enseñe mensajes nuestros«.