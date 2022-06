Mientras Kiko Matamoros sigue luchando por permanecer una semana más en ‘Supervivientes‘, en el plató de Telecinco las aguas no están para nada calmadas. La modelo, Marta López Álamo, aseguró que no volvería acudir al plató del programa de Telecinco y así ha sido, aunque sí que ha entrado a través de llamada telefónica o videollamada cuando así se le ha pedido. Precisamente este lunes lo hacía para hablar sobre el reality de Kiko Matamoros y ha terminado protagonizando un brutal enfrentamiento con Lydia Lozano.

Todo ha comenzado cuando Lydia ha empezado a imitar la manera de andar de Kiko Matamoros. Algo que no le ha hecho ni pizca de gracia a la modelo. “Este es Matamoros…se bajan todos y va andando así”, comenzaba diciendo la colaboradora de televisión a la vez que imitaba los pasos de Kiko durante una de las pruebas de recompensa que realizaron este domingo en los Cayos Cochinos. “Ahí no hay edad, ni hay nada, hay una tomadura de pelo por parte de Matamoros”, añadía la tertuliana. “Yo creo que con el tema de las burlas…ya está todo dicho. Está muy manido el tema de cómo se mueve o cómo no se mueve Kiko. Eso para empezar. Él puede levantar 200 kilos pero tiene una movilidad bastante más limitada que otras personas que están ahí”, respondía Marta López, visiblemente enfadada con la actitud de Lydia Lozano.

Gema López hace enfadar, todavía más, a Marta López Álamo

Tras la defensa de la modelo, Gema López daba otro apunte que hacía enfadar todavía más a Marta López. «Pues a lo mejor tiene que ir de pelotari al País Vasco”, decía entre risas la colaboradora. “Mira Gema, puede ir donde le de la gana, y está aguantando ahí dos meses, cosas que a lo mejor tú, u otra persona no lo haría. Reírse así de él todo en rato, al menos en mi presencia…os pediría que no lo hagáis”, pedía la pareja de Kiko Matamoros. «Tú novio es un concursante, yo soy la primera que dijo que le producía mucha ternura. Y lo digo desde el cariño que le tengo. Pero estamos en un concurso en el que valoramos todo. Porque lo mejor sino es que se quede en su casa jugando al póker con sus amigos porque yo ahí no lo veo”, insistía la colaboradora.

Durante estos últimos días, Kiko Matamoros se ha sincerado sobre su estado de salud, uno de los temas que más se ha hablado en 'Supervivientes'. Sorprendente durante estos dos meses en Honduras está mejor que nunca. «Me ha dicho el médico que llevo dos meses y me ha asegurado que he ganado cuatro años de vida», ha contado con cierta emoción. «Hoy tenía 11,7 de tensión que eso no lo he tenido en mi vida y 53 pulsaciones en reposo, a mi edad es una locura de bueno», ha indicado.

