Antonio David Flores está viviendo sus horas más bajas después de la serie documental de Rocío Carrasco tras más de 20 años de silencio

Son contadas las apariciones que ha tenido Antonio David Flores desde que comenzara la emisión del documental de Rocío Carrasco, en el que señalaba al que fuera guardia civil como maltratador. Sigue en su refugio de Málaga donde está siguiendo cada uno de los pasos que su ex está dando, siendo testigo de cómo le señalan con el dedo y viviendo además una de las etapas más difíciles de su vida. A eso se suma que su mujer, Olga Moreno, está a miles de kilómetros de él viviendo su experiencia en los Cayos Cochinos de la mano de ‘Supervivientes‘. Toda esta situación le está afectando tanto anímicamente como físicamente. Prueba de ello es la desmejora que hemos podido ver en cada una de sus salidas a la calle y que ahora compartimos con vosotros.

Antonio David Flores está en su refugio de Málaga tras toda la polémica

El que fuera guardia civil está viendo como su vida hace aguas. Si primero fue la profesional, con el cese inmediato de su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ tras los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, ahora es su estado de salud el que preocupa a sus familiares. En sus últimas salidas se le ha visto mucho más desmejorado que hace unos meses. La tensión, el hecho de que su nombre esté en el ojo del huracán y la posibilidad de que se reabra su caso con Rocío Carrasco o incluso que pueda ir a prisión, están afectando a Antonio David Flores. Haz click en el siguiente vídeo que confirma lo que os estamos contando.

Vídeo: Europa Press

En las imágenes que hay sobre estas líneas se puede ver el cansancio reflejado en el rostro de Antonio David Flores. El estrés, la tensión y la falta de descanso se reflejan en el rostro en forma de fatiga, tono irregular y falta de luminosidad. Algo que podemos ver en la cara de Flores. Además, sus ojeras están muy mercadas, lo que manifiesta que está atravesando un difícil momento. Además, el que fuera colaborador de televisión también está más delgado que hace unos meses, cuando todavía estaba presente en su puesto de trabajo en ‘Sálvame’.

Su estado anímico, en el punto de mira

Únicamente no es su estado físico el que preocupa a la familia de Antonio David Flores. También es su estado anímico. En algunas apariciones de su hija, Rocío Flores, al ser preguntado por cómo se encuentra su padre ha respondido lo siguiente: «Está». Sin querer entrar en más detalles, su hija ha dado a entender que no está pasando por su mejor momento. Puedes ver las declaraciones de Rocío Flores en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press