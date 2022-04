Joaquín Prat y Marta Riesco han protagonizado un momento de lo más tenso en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ . A la periodista le han molestado unas declaraciones que ha hecho Joaquín acerca de las intervenciones que hace en ‘Ya son las ocho’ y no en el plató de su programa. «En ‘Ya son las ocho’ está más locuaz que aquí, en su programa no lo es tanto. Por la tarde tiene las neuronas más activadas», decía el presentador de televisión.

Esto ha llevado al mismo a hacer una conexión con la redacción para hablar con Marta Riesco. «Creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en ‘Ya son las ocho’ que aquí en ‘El programa de Ana Rosa», empieza diciéndole Joaquín Prat. «Me ha molestado más lo de las neuronas», le contesta la periodista con una sonrisa nerviosa en el rostro.

«Las tienes más despiertas por la tarde y por eso eres más locuaz. Eso es que las tienes, ¿no?», continúa diciéndole Joaquín. «No, las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana», le deja claro Marta ante la sorpresa del presentador.

Joaquín Prat y Marta Riesco, rifirrafe en pleno directo

«¿No te he tratado yo siempre con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de las preguntas que te hago?», le espeta rotundo Joaquín Prat, que no entiende por qué en su programa no le contesta a sus preguntas y luego en el programa de tarde de la misma cadena, sí lo hace. «Hombre las mismas preguntas que tú me hiciste ayer son las mismas que no he contestado en ‘Ya son las ocho’, que son las de que si he hablado con él, qué habéis dicho, que tal… A la pregunta de que si yo estaba bloqueada, a Antonio Rossi no le dije que no, le dije que quién se lo había dicho. Y otra cosa, nunca he dicho que Olga no hable, si la libertad de expresión es lo mejor del mundo. Tenemos que hablar todos si ellos quieren hablar. Que ella ya ha hablado de Rocío Carrasco… La gente habla», le contesta ella.

Joaquín Prat no ha querido en ningún momento atacar al programa de tarde, solo espera que también hable en el programa para el que trabaja: «Estoy encantado de que en ‘Ya son las ocho’ te muestres así, hables de todo. Me parece estupendo, lo que me gustaría es que aquí sucediese lo mismo y últimamente veo que no es exactamente así. No es un ataque de cuernos. Igual es que, efectivamente, yo no hago las preguntas correctas y en ‘Ya son las ocho’ te las plantean de mejor manera. Intentaré mejorar Marta», le dice para zanjar la polémica antes de cambiar de tema. Marta no duda en contestarle: «Yo también intentaré mejorar en las respuestas que te doy».

Se pelean en directo y protagonizan el momento más tenso

Bravísimo Joaquín Prat a Marta Riesco: “¿no te he tratado yo preguntándote con la máxima educación y aguantado que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago?” Por fin le dicen las cosas claras… pic.twitter.com/Nski9QNmYl — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 21, 2022

Marta Riesco lleva ya semanas en el foco de la noticia. La confirmación de su relación con Antonio David Flores ha hecho que se convierta en personaje público, algo que ella en un principio había tratado de evitar. Ahora ya habla más abiertamente de su vida, lo que le ha traído varios problemas en lo que se refiere a su salud mental. De hecho, hace unos días tenía que cogerse una baja laboral para sobreponerse de esta mala racha.

Este pasado martes volvía a su programa y un día después, se sentaba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. «Estoy soltera y sin compromiso», declaraba. Sin embargo, no se moja cuando le preguntan si la ruptura es definitiva: «No te puedo decir si es definitiva, solo el tiempo lo dirá. Si es para mí, él hará que sea para mí. Lo único que te puedo decir es que estoy más tranquila, no entro en los detalles, porque el nivel de exposición que he tenido ha sido demasiado. He respondido a preguntas…», seguía diciendo.

Te interesará saber...