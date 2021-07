A pesar de que Rocío Carrasco prometía ser uno de los fichajes estrellas de ‘Sálvame’, de momento, no ha alcanzado la audiencia esperada.

Rocío Carrasco ya es una más en el plantel de colaboradores de ‘Sálvame’, eso sí, ella lo hace con sección propia. ‘Hable con ellas’ ya se ha colado en millones de hogares españoles, por lo que más de un espectador ha dado la opinión que tiene sobre su aterrizaje en redes sociales. Telecinco está muy pendiente de su acogida, pues cuando la ficharon confiaban plenamente en que la audiencia le acompañara, sin embargo, los datos no son los esperados. «Creíamos que tendríamos picos de audiencia y esperábamos que los días en los que Rocío estuviera en plató se reflejaran en las cifras. No está siendo así y eso preocupa», dicen a SEMANA fuentes cercanas a la cadena. La angustia es evidente, ya que hay muchas ilusiones puestas en su fichaje, pero hay números que no son positivos y así lo demuestran los análisis de los que es testigo Telecinco.

El programa no ha visto que las apariciones de Rociito en la pequeña pantalla vengan acompañadas de un incremento en la audiencia, tampoco que haya crecido la cuota de pantalla desde que cuentan con este peso pesado. La expectativas eran altas, pero sus colaboraciones en el espacio vespertino no han supuesto un repunte en cuanto a espectadores se refiere. Los datos hablan por sí solos, de hecho, no solo no ha crecido, sino que hay días en los que la audiencia ha descendido. Revelan a SEMANA que Telecinco sabe cuál ha sido el impacto de Rocío en los seguidores del programa, al igual que de los vetos que hace algunos días corrían como la pólvora en redes sociales. Tras su contratación, varios movimientos pedían apagón para ‘Sálvame’, aunque esa es otra batalla a la que, de momento, no han hecho caso.

Aunque es sin duda uno de los fichajes estrella de la temporada, por el momento, su llegada no ha supuesto grandes diferencias respecto a otros días. Hay quien asegura que ha pasado sin pena ni gloria. De hecho, los datos logrados hasta ahora son los habituales de las últimas semanas y así lo demuestra que tanto su primer día en ‘Sálvame’ -el 14 de julio- como su estreno en su sección -el 15 de julio- consiguió porcentajes muy similares a los de otros días. El 14 de julio ‘Sálvame’ cosechó un 17,3% y 1.548.000 espectadores y un día después 17,4% y 1.560.000, días en los que Rocío sí estaba presente y que distan poco de lo conseguido otros días. Por ejemplo, según Barlovento Comunicación, el día 13 obtuvieron un 17,9% y 1.619.000 espectadores, fecha en la que Rociito no estaba en plató y en los que su ausencia no supuso un batacazo para el espacio vespertino, sino al contrario.

Este martes 21 Rocío Carrasco regresó a plató y una vez más hizo declaraciones incendiarias. A pesar de que en redes sociales sus palabras generaron un gran debate, su sección como defensora de la audiencia no ha terminado de enganchar. Las altas esferas comentan cada semana los números cosechados y todavía no pueden afirmar que su colaboración sea un éxito como su docuserie. Pero ¿qué ha conseguido en su última intervención? Según consultoras expertas, logró un 1.443.000 y 16,9%, siendo solo un día antes cuando ‘Sálvame’ alcanzó mejores datos, de nuevo, sin Rocío que con ella. Prueba de ello que el lunes 20 obtuvieran 1.513.000 espectadores y un 17,6%, un mayor porcentaje que con la hija de Rocío Jurado. Aunque la cúpula está contenta con su aterrizaje, en las próximas semanas podrían realizar algunos cambios con el único fin de conseguir que los espectadores no se despeguen de la pantalla.