Techi confirma que mantuvo una relación con el novio de Paula Echevarría

Las relaciones amorosas dan muchos minutos y grandes audiencias a ‘Sálvame‘. Y sino que se lo digan a Techi, que este martes desveló que mantuvo una relación sentimental con un personaje público que en los últimos meses se ha convertido en uno de los más seguidos. Fue durante su participación en ‘Gran Hermano VIP’ cuando salió a la luz que Techi habría tenido varias relaciones con jugadores de fútbol conocidos.

Techi y Miguel Torres estuvieron juntos dos veces

A pesar de que ha intentado mantener esas relaciones ocultas, cuando una se sienta en los sillones de ‘Sálvame’ con los colaboradores más dicharacheros de la crónica social, es inevitable. Techi confesó uno estos futbolistas, que juega en la alineación del Málaga. ¿Sabéis quién es o necesitáis más pistas? Mantiene una relación con una conocida actriz e influencer del panorama social.

Sí, ella es Paula Echevarría y él es Miguel Torres. Techi confirmó, por fin, que habría mantenido una relación sentimental con el novio de la actriz. “Con uno me mojo porque ese ha sido de hace tiempo. Con el de Paula. Ya está, porque he estado tiempo”, ha explicado. “Era un gran amigo, porque estuvo en mi momento de un accidente. Y después ha estado meses. Seis o siete meses”, continuaba explicado. “Fueron dos etapas: yo tenía 22 años y 26. En ese momento estaba soltero”.

Techi asegura que Miguel estaba soltero en esa etapa

Pero no es el único futbolista conocido con el que Techi ha mantenido una relación, aunque asegura que esos no lo quieren contar porque no han sido tan serios como Miguel Torres. Aunque sí asegura que con los “conocidos” (como los llama Kiko Hernández) también ha repetido.

Rafa Mora dio a entender que otros de esos jugadores (en total hablaron de tres) sería uno relacionada con la Torre Eiffel. Con esto quería hacer referencia a Fernando Torres, algo que no gustó mucho a Belén Esteban, que sacó las uñas por su equipo. La princesa del pueblo, muy enfadada, no quería que se siguiera hablando del tema. Y es que también se conoce lo “colchonera” que es ella.

Los colaboradores intentaron sonsacarle más nombres

Pero volviendo al tema de Miguel Torres, ¿cómo se habrá tomado esta noticia Paula Echevarría? La pareja está más que consolidada y el pasado amoroso (y movido) del jugador de fútbol ya no es interés de la actriz, que ha encontrado una nueva ilusión de la mano de él. Pues al final… ¡qué viva el amor!

Techi no quiso dar el nombre de otros futbolistas

Belén Esteban se enfadó cuando se nombró a Fernando Torres

Paula y Miguel Torres tienen una relación más que consolidada



