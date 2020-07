Alejandra Rubio confirmó su discusión con Tassio de la Vega, su amigo especial. Ahora es él quien da su versión de lo que ha ocurrido

Hace unos días que saltó la noticia de que Alejandra Rubio y Tassio de la Vega se enfrentaban a su primera crisis como pareja tras sus idílicas vacaciones en Ibiza. Fue José Antonio Avilés quien desveló que a su llegada al aeropuerto de Madrid, ambos se enzarzaron en una discusión y ahora han tomado caminos separados. Aunque Alejandra es más dada a contestar a las preguntas de la prensa, ya que se encuentra trabajando en la tele, Tassio siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Hasta ahora, que ha roto su silencio y se ha mantenido muy rotundo a la hora de hablar de su relación con la hija de Terelu Campos.

Tassio de la Vega concede su primera entrevista para hablar sobre Alejandra

Tassio de la Vega, que se encuentra disfrutando del verano con su familia en Ibiza, ha confirmado que su relación con Alejandra no pasa por su mejor momento: «Lo que ha dicho ella realmente, ya lo dejó claro en el programa. No hay ninguna relación. No ha habido nada que romper. Simplemente tenemos una muy buena amistad, que seguro, durará muchos años», ha empezado diciendo el joven arquitecto muy tranquilo a pesar de que es de las primeras veces que se enfrenta a una entrevista.

El joven ha querido aclarar el motivo por el que esa amistad no ha llegado a nada más a pesar de la complicidad que hemos visto en ellos durante sus salidas nocturnas: «Al final somos personas con dos caracteres muy fuertes y, como todos los amigos, discutimos de vez en cuando», ha asegurado Tassio de la Vega.

El joven asegura que siempre mantendrán una relación de amistad

A pesar de que en su programa, Alejandra no cerró una puerta al amor con Tassio y aseguró que «el tiempo lo dirá», él parece que tiene las ideas mucho más claras: «Amigos seguimos siendo y seremos. Ella es una niña fantástica, yo le tengo muchísimo aprecio y mucho cariño y eso no va cambiar nunca», ha confesado. Aunque ya Alejandra confirmó que se trataba de una «ilusión», parece ser que han visto esta relación en las antípodas. Tassio ha afirmado que «siempre nos habéis visto con mucha gente, nosotros somos personas muy sociales. Y por supuesto nos podréis ver con diferentes amigos, sin ningún tipo de problema. Ambos nos respetamos al máximo», sentencia.

El empresario ha querido hacer hincapié en que no tienen ninguna relación: «Como ya ha dicho ella, ya sabéis que nosotros no tenemos una relación«. Tassio, que ha respondido a las preguntas de ‘Sálvame’, ha desvelado cómo se siente ahora que se ha convertido en personaje mediático y se habla de su vida privada: «Esto es algo que ha pasado, ha dado mucho de que hablar, pero no tiene más de sí», dice tranquilo.