Los sentimientos están a flor de piel en Honduras. Tania Medina y Alejandro Nieto han pasado esta última semana separados y ambos se han echado mucho de menos. La pareja puso a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones‘ y, aunque ella decidió irse sola, después volvieron juntos. Ahora, vuelven a otra isla pero participar en ‘Supervivientes‘ y, aunque pensaban que iban a estar juntos las 24 horas, no ha sido así. A lo largo de esta semana, Tania ha hablado con sus compañeros y ha dejado claro que quiere casarse el próximo año con su pareja. Incluso tiene claro que será ella quien le pida matrimonio. «Dentro de un año me quiero casar. Se lo quiero pedir yo. Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… Cuando él y yo estamos solos es perfecto”, decía a sus compañeros. Y dicho y hecho. La pareja ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de los Cayos Cochinos cuando Tania le ha pedido matrimonio ¡en directo!

A pesar de que Tania no tenía previsto dar este paso su relación en Honduras y no tenía nada para entregarle a su pareja, no ha dudado en pedirle dar un paso más. Y muy importante. «Sabes que te quiero mucho y que quiero pasar el resto de mi vida contigo pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quien eres, y que si nos damos una oportunidad, te haré muy feliz«, ha comenzado diciendo la modelo visiblemente muy nerviosa y emocionada por las palabras que estaba dedicándole a Alejandro Nieto.

«Me encantaría levantarme contigo y que me gustaría pasar el resto de mi vida. No te voy a defraudar», decía entre lágrimas y completamente rota. Me gustaría casarme contigo. ¿A ti te gustaría?», le ha preguntado al también modelo, quien no ha dudado en dar su respuesta. «Sí, quiero», ha dicho. «Mira que no hay vuelta atrás. No te voy a dejar», le contestaba ella entre risas. Eso sí, ha sido una pedida low cost y por petición de Jorge Javier Vázquez. Y es que Tania Medina quiere hacer una pedida formal una vez que la pareja salga de ‘Supervivientes’. De hecho, incluso ya tiene en mente cómo será. «Yo soy muy romántica», ha dicho.

A pesar de que esta no es todavía la petición formal, se ha vivido un momento único y súper romántico en Honduras. La pareja ha querido sellar su amor ante millones de tele espectadores que han estado pendiente de la última gala. Solo podemos decir una cosa… ¡qué viva el amor!