Tania Medina y Alejandro Nieto han tenido una relación con altibajos, sin embargo, ‘Supervivientes‘ les ha servido para fortalecer su vínculo. Tal ha sido su unión tras la aventura selvática que ella se ha lanzado y le ha pedido matrimonio, una propuesta que él aceptó y que ella ha compartido en sus redes sociales con todos sus seguidores. Muy felices y encontrándose casi en una nube, la canaria ha posteado su álbum más especial en el universo 2.0. «Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!«, ha dicho Tania.

La modelo asegura que estaba especialmente nerviosa y así lo demuestra el momento en el que tuvo que ponerle la alianza a su pareja. «La anécdota más graciosa de la noche es cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera sí o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios. Me ha encantado este momento. ¡Y SÍ, HAY BODORRIO AMORES!», ha añadido. Si bien es una incógnita la fecha de la boda, lo cierto es que ya son muchos los que quieren compartir con ellos este día, entre ellos, Anabel Pantoja, quien entre carcajadas dice que ya está buscando vestido. No te pierdas todas las fotos de este día.