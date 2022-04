Mucho se habla de la necesidad de establecer una mayor regulación y facilidades para las mujeres a la hora de conciliar la vida profesional con la crianza de sus hijos, para que no se crea erróneamente que es tarea exclusiva suya y no una labor compartida con sus parejas. La pandemia, como así subraya ahora Tania Llasera, no ha facilitado las cosas y el teletrabajo, en el que muchos habían depositado todas las esperanzas, parece no haber ganado terreno en esta necesidad y, en ocasiones, la carga de un trabajo, el cuidado de los hijos y las tareas del hogar suponen un gran obstáculo para la salud mental.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha hablado la presentadora en su última aparición pública: “Esa es la trampa, con el teletrabajo las cosas no han cambiado tanto como nos gustaría y al final la mujer tiene que amoldar su trabajo a las exigencias del cuidado de los niños y el hogar, al final tenemos una carga mental bestial, también hay que trabajar. Es importante comunicarse con tu pareja y decir, hasta aquí, esta cartera ministerial es tuya, ya no puedo”. Esto ha dado pie a que Tania Llasera hable sobre los momentos de bajón anímico que experimenta al no poder conciliar trabajo e hijos, “cuando la casa se te hace una jaula”, aunque ella se considera una afortunada por haber contado con ayuda psicológica profesional antes de que esta problemática fuese a mayores, lo que hace que su testimonio tenga tanto valor. Vea el vídeo y descubre cómo afronta ella estas dificultades y cómo ha logrado encontrar cierta estabilidad en una realidad en la que parece imposible. ¡Dale al play!