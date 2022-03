Una buena iniciativa ha surgido desde la asociación ‘Yo no renuncio’, del Club Malasmadres, que busca ayudar a las mujeres cuando se convierten en mamás y necesitan ayuda psicológica para dominar la situación cuando les desborda. Una línea de teléfono presentada como ‘Yo me cuido’ que acaba de nacer en Madrid y que presta servicio de atención psicológica para madres que requieren ayuda respecto a su salud mental. En un acto celebrado este jueves en la Fundación Telefónica de Madrid en el que ha estado presente Tania Llasera para dar visibilidad a esta causa y ofrecer su propio testimonio para hacer entender al resto de madres que pueden pedir ayuda siempre que lo necesitan y que por ello no deben sentirse débiles, y es que no hay nada más valiente que saber pedir ayuda cuando toca.

La presentadora ha querido poner de relieve a modo de denuncia la delicada situación por la que atraviesan muchas mujeres, cuando se preguntan si son o no buenas madres. Destaca que es más común de lo que creemos que las mujeres, al dar a luz a sus hijos, se hagan responsables de todo y se echen la culpa cuando algo no sale según lo previsto que, con niños, suele ser la mayoría de las veces. Un problema que menoscaba su autoestima, como así destaca Tania Llasera durante el acto: “Tenemos que ser como perfectas. Tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos, tenemos que ser madres como si no trabajáramos”, destaca la injusticia que supone ser ahora madre y convivir con la crítica externa, que no atiende a sus casos concretos.

Tania Llasera sabe a la perfección lo que es contar con el acoso que supone esta vigilancia extrema para que las mujeres sean perfectas, también como madres, lo que se acuña como “malamadre” para hacer frente a estas críticas: “Cada una es madre como buenamente puede dentro de sus circunstancias”. Y aquí es donde juega un papel importante la ayuda psicológica a la que Tania Llasera asegura haber recurrido en numerosas ocasiones para lidiar con las dificultades: “Me costó muchísimos años de terapia, ocho años. Viviendo de tu imagen no es fácil pensar que me tengo que quedar embarazada cuando se supone que tengo que estar sexy”. Su subida de peso vino acompañada de críticas de fans que destacaban que antes lucia perfecta y que desde que es madre no, una presión añadida al hecho de tener que con ciliar trabajo y maternidad. Una situación muy injusta.

Es por eso que Tania Llasera, amparándose en su propio caso para tratar de llegar a más mujeres para evitar que caigan en el error de responsabilizarse de todo y de echarse la culpa, ha querido ofrecerles una salida: “Cuidarse para cuidar es fundamental. Pero la maternidad diluye entre deberes, responsabilidades y la culpa es eterna: y anteponemos todo a nosotras. Si estás pasando una mala racha, dadas las circunstancias actuales, más todavía (…) Es de valientes e inteligente pedir ayuda chicas, no de cobardes. No estamos locas, es que no podemos dar más. Salud mental primero siempre. Es el coco quien lleva el volante del cuerpo señoras. Y no al revés”, destaca Tania Llasera también desde sus redes sociales muy involucrada en que todas las mujeres luchen por su propia salud mental como motor de cambio social, más allá de la evidente mejora personal.

Te interesará saber...