7 Tamara Gorro y su marido, el futbolista Ezequiel Garay, han visto cumplido su gran sueño de ser padres

Si en su primer libro, ‘Ser feliz no es gratis’, se basó la dura lucha que supuso para ella ser madre por primera vez gracias a la gestación subrogada, tras someterse a 18 procesos de reproducción asistida, y en el nacimiento de su segundo hijo, que nació tras un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, en este segundo libro, Tamara hace un repaso de capítulos de su vida que le han marcado. Sin duda, uno de los más importantes es el fallecimiento de su padre cuando tan solo era una niña:

“Ya no estaba. Sin explicación ninguna se había ido para no volver. Una niña de tan solo ocho años, que lo único que deseaba era ser feliz junto a los suyos. Lo bueno pasó a ser malo en poco tiempo. Me encontré sin él. Tuve que asumir que no lo volvería a ver. Como me dijo mi mamá, había volado al cielo.

No terminaba de aceptar lo ocurrido. Durante días no fui capaz de ir al colegio, y cuando aparecí, me aislaba sola en el patio llorando. Los profesores tenían que llamar a mi madre para que fuera a recogerme.

Una época dura y larga de amargura y tristeza de la que solo mi madre, mis abuelos y mi tía fueron capaces de sacarme”.