La historia de amor de Tamara Gorro y Ezequiel Garay han llegado a su fin. Tras 12 años casados, dos hijos en común y muchos recuerdos a su espalda, la pareja ha decidido separarse de mutuo acuerdo. Si bien el exfutbolista no se ha pronunciado todavía acerca de su ruptura, quien sí lo ha hecho ha sido la influencer, que reconoce no estar fuerte en este momento. Un punto y final que ha sorprendido a muchos, pero que no supone el final definitivo de su relación de amistad. Así lo han dejado claro a lo largo de estos meses los dos y es que han atravesado una crisis que no han podido superar, pero ¿qué pasará con las empresas y proyectos que tienen en común? SEMANA ha encontrado tan solo una sociedad en la que aparecen los dos como administradores solidarios.

Hablamos de REAL ESTATE GARGOR SL, una sociedad que continúa activa y en la que siguen apareciendo, a pesar de su ruptura, Ezequiel y Tamara. Todavía no han tomado una decisión respecto a su futuro empresarial, siendo este quién sabe si un tema que tratarán en los próximos meses. Se trata de una promotora de lujo que cuenta con un capital social de más de 60.000 euros y que fue fundada hace ya casi 4 años por el matrimonio. Comenzaron desde cero este proyecto y, aunque construyeron varias urbanizaciones y vendieron toda la promoción, llama la atención que no hay ni rastro de la web. Una estela seguida en sus redes sociales, las cuales están abandonadas desde hace meses.

Tamara Gorro y Ezequiel se pusieron manos a la obra y después de crear esta empresa en Madrid, iniciaron todos los trámites para construir residencias de lujo en Valencia. Sabían que era una inversión arriesgada, pero en especial Ezequiel quiso poner toda la carne en el asador. Era su sueño tras colgar las botas y apostó fuerte por un proyecto que vio la luz, pero sobre el que se sabe poco en la actualidad. Tienen como objeto social «la adquisición, rehabilitación y venta de todo tipo de bienes inmuebles», sin embargo, no se ha vuelto a saber otra promoción reciente en la que estén inmersos.

Ezequiel, por su parte, tiene otra empresa llamada ONIRICO PLAY SL, que está centrada en la representación artística, promoción, difusión y coordinación de todo tipo de eventos deportivos. Constituida hace ya 11 años, sigue activa, al igual que Shanmi Media SL, la cual pertenece a Tamara. Con esta sociedad gestiona sus ingresos, los cuales, pese a verse reducidos durante la pandemia, han aumentado en los últimos tiempos.

Si bien como equipo a nivel sentimental su relación no ha funcionado, puede que quieran seguir apostando por la parte empresarial. Se han entendido a lo largo de los años , aunque desde hace meses su matrimonio atraviese baches que ninguno ha podido superar. Ahora ya han iniciado caminos por separado, eso sí, quien sabe si hay proyectos que querrán que permanezcan intactos.

Cabe señalar que son propietarios de una casa en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de España. Allí residen numerosos famosos como Cristina Pedroche y David Muñoz, siendo otros los rostros conocidos que no han querido renunciar a su domicilio. Ejemplo de ello Cristiano Ronaldo, que tiene allí su ‘centro de operaciones’ cuando viaja a la capital.