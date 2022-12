Hace unos días, Tamara Gorro anunciaba que tanto ella como Ezequiel Garay habían tomado la decisión de separarse después de haberle dado una nueva oportunidad a su amor. Ambos están viviendo una de las etapas más complicadas de sus vidas a raíz de la ruptura, aunque eso no va a impedir que sigan siendo una familia feliz. La influencer y el exfutbolista han reaparecido juntos en público con motivo del cumpleaños de su hijo Antonio.

Como ya viene siendo habitual en ellos, Tamara Gorro y Ezequiel Garay han organizado un cumpleaños por todo lo alto para su hijo Antonio. En esta ocasión, ha estado ambientado con detalles futbolísticos. No ha faltado un improvisado campo de fútbol y una tarta con el escudo del equipo favorito del pequeño. Además, como colofón final, el regalo que le han hecho al joven: un balón de la selección de España. Un momento único y especial que ha provocado que volvamos a ver a la influencer y al exfutbolista juntos tan solo unos días después de anunciar su separación.

Con esta aparición conjunta, en donde hemos podido verles felices y de lo más cómplices, han dejado patente que van a seguir juntos por el bien de sus hijos pese a que su relación haya llegado a su fin. Ambos saben que son una familia y siempre van a estar el uno para el otro cuando se trata de estar junto a sus hijos. Para ellos el bienestar de sus hijos siempre ha sido lo principal y no hay duda de que mostraran normalidad y unión por el bien de ellos.

Ha sido un día muy bonito para los más pequeños de la casa puesto que han podido vivir esta celebración por todo lo alto y con todo lujo de detalles. Gracias a las redes sociales, hemos podido ver lo bien que se lo han pasado Antonio y Sheila. Además, también han dejado para el recuerdo un gran momento entre padre e hijo mientras que chutaban la pelota en el pequeño campo de fútbol improvisado.

Así comunicaron su separación

Fue el pasado lunes 12 de diciembre cuando la ‘influencer’ sacó fuerzas para hacer pública su ruptura definitiva con el futbolista. Lo hizo a través de un rotundo comunicado: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado.Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».