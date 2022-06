Formaban la pareja perfecta, pero a principios del mes de enero, tomaron la decisión de darse un tiempo y anunciaron su separación. Casi seis meses después, este fin de semana, Tamara Gorro anunciaba feliz su reconciliación con Ezequiel Garay. Horas después de comunicar la bonita noticia que le ha colmado de ilusión, la influencer se ha sincerado y ha dado detalles sobre su segunda oportunidad con el exfutbolista.

Después de celebrar por todo lo alto su reconciliación durante su escapada familiar del fin de semana, Tamara Gorro ha dado algunos detalles sobre su segunda oportunidad con Ezequiel Garay. A juzgar por las imágenes, esto ha colmado de felicidad a la influencer, quien afronta esta nueva etapa de su vida con calma y tranquilidad. A pesar de que reconoce que no tiene mucho que contar, la presentadora de televisión ha explicado que comunicó la noticia en sus redes sociales porque quería que su «familia virtual» fuese la primera en enterarse. «Basta que estemos por ahí y nos pillen y ya sabéis como soy con vosotros. Quería contarlo yo», comenta. «Dicen que las segundas oportunidades no son buenas, pero voy a retarlo. Si la cosa sale bien, adelante. Si la cosa sale mal, no pasa nada«, admite en sus historias de Instagram.

Lo que está claro es que este dulce momento le está afectando para bien a la hora de hacer frente a su enfermedad. «Lo que queda es que mi cabeza se arregle, estoy en el camino. Tengo esperanza de que esto termine y vuelva a vivir porque con esta enfermedad no estás como eras antes», se sincera acerca de la depresión en la que está sumida. Por otro lado, la presentadora confiesa que tiene ilusión y ganas de ver todo lo que le depara el futuro junto al exfutbolista. Sobre cómo se han tomado sus hijos, Shaila y Antonio, esta noticia, la escritora revela que los pequeños nunca se dieron cuenta de los problemas que había en la pareja: «En ese aspecto, estoy muy orgullosa de lo que hicimos».

El amor siempre triunfa

Este sábado, Tamara Gorro y Ezequiel Garay comunicaban que se habían dado una segunda oportunidad seis meses después de anunciar su separación. La pareja necesitó darse un tiempo y este le ha demostrado que están mejor juntos que distanciados. A pesar de que era muy habitual verles juntos haciendo planes con sus hijos, no ha sido hasta este fin de semana cuando han confirmado lo que ya era evidente. «Porque las sonrisas sean eternas y juntos. Mejor juntos«, expresaba la presentadora.

La pareja es muy querida y pocos minutos después de compartir la bonita foto en blanco y negro en la que aparecían con una sonrisa de oreja a oreja, sus seguidores les dedicaban unas bonitas palabras y celebraban esta feliz noticia. «Me alegro muchísimo familia. Hacéis una pareja preciosa», «Me alegro mucho, siempre os he envidiado y me alegro mucho que hayáis vuelto», «El amor siempre triunfa«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.