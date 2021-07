Tamara Gorro ha desvelado en sus redes sociales que en vacaciones ha cogido 6 kilos. No obstante, ya se ha puesto manos a la obra para volver a su peso inicial.

«Si no has cogido kilos durante tus vacaciones es que no has disfrutado de ellas«, dijo Tamara Gorro hace tan solo unos días. La influencer ha disfrutado de una larga estancia en Ibiza junto a su marido, familia y amigos, unos días de asueto que recordarán durante mucho tiempo y que les ha servido para recargar pilas. En especial, para afrontar la difícil situación a la que se enfrenta su esposo, Ezequiel Garay, quien acaba de colgar las botas. Tras confesarse sobre el giro que ha dado su vida, Tamara ha vuelto a hacer gala de su sinceridad y esta vez ha hablado de cuánto peso ha cogido y cómo lo está perdiendo, compartiendo incluso imágenes que para otros podían ser tabú. Natural como siempre, la empresaria insiste en que cada cuerpo es un mundo. «El otro día os hice partícipes que había cogido 6 kilos, ya lo descubristeis por la tarde cuando reventé el mono y el pantalón. Eso sí, estaba monísima (…) Al llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y comer bien pues lógicamente bajas de peso», comienza diciendo.

Tamara se ha puesto de nuevo manos a la obra y está cuidando al máximo sus comidas, un modus operandi que combina con mucho ejercicio, el cual realiza varias veces a la semana. «En una semana he perdido dos kilos (…) Yo tengo muchísimos problemas hormonales y puedo subir hasta tres kilos de retención de líquidos. Es más, ahora mirad. Tengo mucho abdomen y ahora mirad…», comenta Tamara Gorro. Tamara Gorro tiene muchísima voluntad y, además, no tiene reparo alguno en postear parte de los ejercicios que realiza en el gimnasio, vídeos que su familia virtual agradece cada vez que los publica. Así, Tamara deja claro que ella es como cualquier mortal y que lejos de tener siempre un cuerpo perfecto, ella también se centra en disfrutar de la vida y no contar calorías. En vacaciones opta por disfrutar al máximo de los días de descanso y es que eso supone un chute de energía para el resto del año.

Además de esta información, Tamara ha dejado claro que más vale una imagen que mil palabras. Para ello, se ha grabado de perfil y ha relatado que ella durante los días en los que tiene la menstruación suele hincharse y coger peso llegando a sumar hasta tres kilos algún mes. Pero ser tan sincera no ha siempre le ha traído un efecto positivo, al menos en lo que se refiere a trabajo. Este verano contó a sus seguidores en Instagram el motivo por el que muchas marcas la habían rechazado como imagen para sus productos, ya que consideraban que ella no era «su perfil». Comparándose con mujeres que aparecen en revistas, Tamara asegura que ella es alguien completamente normal, con imperfecciones en su piel y con días buenos y malos. «Las ves elegantes, guapas, con la cara perfecta… y luego te ves tú con estos pelos, estos granos y dices: ‘¿y yo dónde quedo?’. Te gusta verte guapa y por eso te maquillas y te vistes, pero eso no quiere decir que seas menos elegante. La perfección no está en la ropa ni en la cara. La elegancia va en lo que uno trasmite», espetó.