En su primera noche en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’, la Marquesa de Griñón ha confesado que no le gusta nada el olor del metro «después de las tres de la tarde».

Tamara Falcó se ha estrenado como colaboradora en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’. La semana pasada hacía su debut en el programa de Pablo Motos en calidad de invitada, pero este jueves ha podido ejercer por fin como tertuliana.

En su primera intervención, la hija de Isabel Preysler ha compartido charla con Moros, Nuria Roca y Juan del Val. Se ha dejado ver sonriente y resuelta, con ganas de dejar el listón bien alto. También ha regalado un par de perlas de esas que serán recordadas y quedarán grabadas en la memoria televisiva para la eternidad.

Cree que el metro «deberían ventilarlo más»

Una de ellas tiene que ver con lo que no le gusta. Los colaboradores han hablado de temas de actualidad, pero también han compartido confidencias sobre asuntos tan cotidianos como los olores que cada uno odia. Así, en general. La nueva Marquesa de Griñón tiene claro cuál es el aroma que menos le agrada. «El metro después de las tres de la tarde, creo que deberían ventilarlo y demás», comentaba, entre risas. Nuria Roca, sorprendida, le ha preguntado: «Pero ¿tú montas en metro?». La artistócrata le respondía: «He ido y el metro de Madrid huele a… Voy variando, unas veces voy en bici, en coche…».

«A los tíos les da igual que la tía sea un poco tonta»

Otro de los temas que se han tratado es sobre si el ser generoso resulta atractivo. Sobre esta cuestión, Tamara ha confesado: «Eso de ser generoso puede resultar más atractivo… Hombre, un tacaño tampoco mola, parece más feo. Hay cada guapo tonto… a los tíos les da igual que la tía sea un poco tonta».

La madrileña ha aprovechado sus minutos de oro en televisión para pedir disculpas públicamente a su madre. «Pablo, la has liado», le decía al presentador. «Tanto tú como yo le debemos unas disculpas». El de Requena, sin saber de qué hablaba, lanzaba un mensaje a la novia de Mario Vargas Llosa: «¿Qué he hecho ahora? Isabel, te pido disculpas, aunque no sé por qué».

«Me ha dicho mi madre que aclare que ella nunca me llevó a un convento. Al parecer dijimos que lo había hecho. No sé, es una historia larga», admitía. El presentador sí se acordaba de lo que se había comentado en el programa. Incluso le dijo que podían repetir el vídeo que se emitió en su primer día en ‘El Hormiguero’. Tamara zanjaba la cuestión con un: «Me ha dicho que diga: ‘Yo no miento’… Bueno, no importa. Lo importante es que ya lo he dicho, ¿eh mamá? Espero haberlo hecho todo bien para que no me mande más deberes para la semana que viene», añadía, bromeando.