Este lunes, Tamara Falcó ha visto su sueño de ser propietaria cumplido. «Quiero compartir con vosotros la ilusión que me hace recibir las llaves de mi primera casa», ha anunciado. Emocionada, la Marquesa de Griñón ha compartido su felicidad al tener por fin lista su primera vivienda. No se trata de una casita cualquiera: su casa es un exclusivo ático diseñado por el arquitecto Joaquín Torres, valorado en 1,5 millones de euros.

«Yo pasaba por aquí y veía que se iba a construir algo. Me metía en internet para verlo, para ver los diferentes pisos, pero no me imaginaba que iba a poder acceder a uno», ha explicado la hija del desaparecido Carlos Falcó en la rueda de prensa en la que le han entregado las llaves de su residencia de lujo.

«No se puede comparar con la casa de mi madre, pero es mi piso»

«Por suerte, gracias a mi equipo me están saliendo bien las cosas y tengo mucho trabajo. Tengo la tengo la suerte de tener mi primer piso. Y para mí es todo un logro. No se puede comparar con la casa de mi madre, que está aquí al lado, pero es el mío. Estoy súper contenta, porque es mi sueño», admite.

Todo parece indicar que Tamara Falcó ya tiene previsto mudarse a su impresionante ático dúplex, situado en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, la misma en la que reside Isabel Preysler. De hecho, la vivienda, diseñada por Joaquín Torres, -pareja del director de televisión Raúl Prieto-, está ubicada a muy poca distancia de ‘Villa Meona’, como es conocida la mansión de la novia de Mario Vargas Llosa.

Una vivienda de lujo con cuatro dormitorios, tres baños y terraza

Su nueva propiedad consta de cuatro dormitorios, tres baños y una amplia terraza en un residencial solo apto para bolsillos acaudalados. Tal y como reza la información facilitada por la empresa promotora, la casa ofrece «una oportunidad única para vivir en la naturaleza sin salir de Madrid». Solo falta saber si Tamara tiene planes o no de mudarse a su nueva casa junto a su novio, Íñigo Onieva, con el que empezó a salir a finales de 2020. En la actualidad, la pareja comparte piso en el centro de Madrid. Su nidito de amor es un ático dúplex ubicado en Las Salesas, uno de los barrios más elegantes de la capital, que ambos han decorado con un gusto exquisito: con muebles contemporáneos y un estilo sencillo.

Tamara Falcó y su novio van a montar un restaurante juntos

Lo cierto es que la pareja comparte algo más que vivienda. también les unen proyectos profesionales en común. «Mi foco ahora está puesto en la restauración. Y con Tamara Falcó tengo previsto abrir un restaurante. A ella le encantan la gastronomía y juntos vamos a montar un negocio», ha confesado Onieva en ‘Cinco días’.