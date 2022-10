Han sido unas semanas muy complicadas para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Mientras que la hija de Isabel Preysler siguió adelante con sus compromisos laborales e hizo diferentes declaraciones sobre su ruptura, el ingeniero estuvo «encerrado» en la casa de su madre, Carolina Molas. Su entorno más cercano aseguró que estaba completamente «destrozado» y que ha intentado por todos los medios reconquistar a la diseñadora. Un hecho sin éxito alguno. Tras un tiempo en el foco mediático y en el que cada uno de sus pasos y sus gestos eran analizados con lupa, ambos han puesto tierra de por medio. Por separado, que sepamos.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva intentan alejarse de todo el revuelo mediático en el que se han visto envueltos durante las últimas semanas. Necesitan desconectar, relajarse y recargar las pilas de cara al otoño. Por este motivo han decidido hacer las maletas y montarse en un avión con rumbo desconocido. Ni siquiera han compartido la elección de su destino para que así no haya posibilidad de que un paparazzi les fotografíe durante estos días de asueto. Pero, ¿Dónde podrían encontrarse? ¿Por qué han viajado justo a la misma vez? ¿Ha sido casualidad? No dudamos de que así es pero nos llama especialmente la atención. Hay que tener en cuenta que en mitad de su viaje, la hija de Isabel Preysler ha decidido eliminar de un plumazo la mayoría de los recuerdos que tiene con su ex en el universo 2.0.