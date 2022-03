Tamara Falcó e Íñigo Onieva han pasado un fin de semana de lo más intenso. La pareja no duda en aprovechar los días de descanso para organizar planes con amigos. Y este pasado fin de semana han viajado hasta Cataluña con un grupo de amigos a los que también les apasiona la comida. El sábado estuvieron disfrutando de una experiencia de lo más gastronómica en El Celler de Can Roca, restaurante que se encuentra en Girona.

Ha sido corto, pero intenso. La pareja y sus amigos alquilaron un mini bus para trasladarse desde Barcelona, donde se han alojado, hasta Girona, donde se encuentra el local del chef. El motivo principal del viaje era disfrutar de los increíbles platos de El Celler de Can Roca. El chef tiene nada más y nada menos que tres estrellas Michelin. Como no podía ser de otra manera, tanto Tamara como íñigo, así como todos sus amigos, compartieron en sus redes sociales los increíbles platos vanguardistas de los que disfrutaron.

Desde que la hija de Isabel Preysler ganara la edición de ‘MasterChef Celebrity’ esta no duda en disfrutar de los mejores restaurantes del país junto a su novio, que es también un apasionado de la cocina. Estas experiencias le permiten poner en práctica todo lo aprendido no solo en el programa de televisión, también en Le Cordon Bleu, escuela en la que se graduó después de intensos meses de trabajo y estudio hace apenas unos meses.

Tamara Falcó visita uno de los templos gastronómicas de nuestro país

Pero no solo ha habido tiempo para comer bien. Tamara Falcó, su novio y sus amigos han querido aprovechar que se encontraban en Cataluña para hacer turismo. De hecho, aprovecharon el domingo para salir a dar un paseo. Eso sí, el tiempo no ha acompañado, ya que han tenido que llevar paragüas para refugiarse de la lluvia en algunas ocasiones.

Tamara Falcó ha aprovechado al máximo el fin de semana. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ tenía muchas ganas de volver a Barcelona y pasear por sus calles. Durante uno de los paseos, la hija de Isabel Preysler compartía un momento romántico con su chico y esto era grabado por uno de los amigos con los que han viajado: «Echábamos de menos Barna ✨ ¡Qué ciudad tan preciosa! Espero que hayáis pasado un buen finde también ❤️», ha escrito ella feliz.

Unos días de mucho amor con Íñigo Onieva

Durante su paseo como turista, Tamara ha podido visitar la catedral de Cataluña. No ha podido evitar hacerse algunas fotos de lo más bonitas y románticas con su chico. Miradas que lo dicen todo y muchos besos, con los que demuestran que siguen estando unidos y que están muy felices. No hay tiempo de relax que no quieran estar juntos. El trabajo muchas veces no les impide pasar muchos días juntos, pero cuando lo tienen, aprovechan al máximo el tiempo haciendo planazos.

