La sonada reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha hecho que mucho se hable sobre si la pareja finalmente decidirá casarse o no. La colaboradora de televisión ya reveló que ella tenía intenciones de seguir adelante con sus planes de boda si él quería. Ya en su momento salieron a la luz algunas informaciones que señalaban que la diseñadora y el empresario querrían adelantar el día de su boda para celebrar cuanto antes el amor que se tienen. Sin embargo, ahora conocemos que no, que la pareja quiere seguir adelante con los planes de boda de la primera vez que se comprometieron: misma fecha y mismo lugar para el enlace.

La fecha prevista para la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva nunca se canceló. La pareja bloqueó el 17 de junio y esta nunca llegó a desbloquearse para que otra pareja pudiera casarse. A pesar de que se dijo que adelantarían su boda, no será así y seguirán adelante con la fecha elegida antes de las infidelidades de Íñigo, tal y como confirma LOC. Además, no es el único cambio que se han negado a hacer, pues el lugar seguirá siendo el mismo. La marquesa de Griñón y el empresario se darán el ‘sí, quiero’ en El Rincón, la espectacular casa que heredó de su padre, Carlos Falcó.

Al parecer, la hija de Isabel Preysler nunca dudó del todo en dejar por completo su relación con Íñigo Onieva. El hecho de que ninguno de los dos desbloqueara la fecha de su enlace para que otra pareja pudiera pasar por el altar confirma que una segunda oportunidad era más que probable. Fue la propia Tamara quien anunció todos los detalles de su enlace. Lo hizo en ‘El Hormiguero’, el mismo día de comprometerse y sin imaginarse la que se le venía encima. A pesar de que todo ha quedado en un mal recuerdo, han sido meses difíciles para ella.

«Tenemos fecha. Si todo va bien, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices«, comentó a Pablo Motos. En su charla en el programa, también reveló que su boda iba a ser, tal y como ella siempre ha soñado, en la finca El Rincón: «Será en casa de mi padre, es un sitio muy romántico y significa mucho que sea allí», comentaba muy felizmente el pasado mes de octubre al relatar todos los detalles de su próxima boda.

La diseñadora ha contado todos los detalles de su vida sentimental en el programa en el que colabora

Para Tamara Falcó, el programa en el que colabora ha sido la plataforma perfecta para revelar cómo se encuentra en cada momento. Además de revelar la fecha de su boda, también habló por primera vez largo y tendido sobre la infidelidad de su prometido y hace escasas semanas hablaba de su reconciliación con Íñigo. Sobre este momento, comentó lo siguiente: «Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. El 24. Él escribió a una amiga para que hiciéramos las paces y me pareció muy bien. Entonces con el espíritu de la Navidad dije «¿por qué no ir a Misa juntos?» Entonces a las 7 de la tarde le escribí si podía acompañarme a la Misa del Gallo. Me dijo que tenía mucho lío pera al final vino. Vino a casa de mi madre. Yo no había avisando de que él iba«, dice.