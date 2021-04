La colaboradora ha hablado de una de sus exparejas, simpatizante del partido de Santiago Abascal.

Cada jueves, Tamara Falcó desvela nuevos detalles de su vida personal en ‘El Hormiguero’. La ‘socialité’, que participa en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’, no suele entrar a fondo en temas de política, pero cuando se trata de abordar aspectos de su día a día se siente en su salsa y comparte sin pudor anécdotas de su trayectoria. Una noche más, la hija de Isabel Preysler ha hablado del mundo que la rodea.

Así, ha contado que muchas personas de su círculo de amistades son de extrema derecha. «Tengo muchos amigos en Vox que consideran que el PP se ha diluido y creen que la única opción es VOX», manifestaba. Entre esos simpatizantes del partido liderado por Santiago Abascal se encuentra una de sus exparejas. No ha dicho su nombre, pero ha soltado, en tono de broma: «Luego te los encuentras en Madrid, que es muy chiquitito».

La Marquesa de Griñón no ha dedicado una sola palabra más a ese misterioso ex del que seguro podríamos dar con su identidad tirando de hemeroteca… Dispuesta a entretener a la audiencia, ha recordado que le encanta la capital porque «está a dos horas de las principales ciudades europeas, tenemos bien clima». Solo hay una cosa que no le encanta de la ciudad en la que vive: «Lo único que nos falta es la playa».

El presentador le preguntaba por las ciudades en las que ha vivido y no ha tardado en enumerarlas. Estas son: París, Greenfield (Massachusetts), «que eso sí que era muy pequeño y te encontrabas a todo el mundo», y Lake Forest, en el estado de California.

Recientemente, las palabras de Tamara Falcó sobre las vacunaciones en España contra el coronavirus hacían arder las redes sociales. En el programa de Antena 3 reconocía que no desea ponerse la Astrazeneca. «Yo sí quiero poder elegir. Quiero poder elegir», decía. Motos le preguntaba qué haría si la llamasen para ponerse la vacuna y respondía: «Diría Chao, ‘pescao». Aunque desea protegerse contra la Covid-19, le gustaría esperar a que haya una alternativa mejor: «No me quiero vacunar con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna con la que van a vacunar es súper segura. Por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero espera un poquito más», destacaba.

Sus polémicas declaraciones sobre la vacunación contra el coronavirus

«Miedo y prudencia son cosas distintas. Yo no tengo miedo. No es miedo a la vacuna. Es por prudencia… No creo que me vaya a pasar nada, pero por si acaso prefiero esperar a que llegue la vacuna de Pfizer. Es en lo que confío», añadía. Su compañera Nuria Roca le respondía, tajante: «Con este tipo de decisiones, también ponemos en riesgo la vida de otras personas».