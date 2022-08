El pasado 4 de agosto se estrenaba una de las docuseries más esperadas de Netflix, ‘La Marquesa’. Tamara Falcó ha mostrado en este espacio su lado más desconocido y lo ha hecho con mucho éxito, ya que han sido muchas las reacciones que ha provocado, por parte de miembros de su familia, amigos, famosos que en un principio nada tiene que ver con ella o personas desconocidas. Y este formato nos ha permitido ver, por ejemplo, algunas estancias de su nuevo hogar, el que compartirá con Íñigo Onieva.

Un ático de lujo que cuenta con todas las comodidades

Como ella misma dice en el capítulo donde se muestra su casa, el ático que comprado gracias a su esfuerzo, está muy cerca de la urbanización en la que vive su madre, Isabel Preysler. Desde la terraza del que será su hogar a partir de otoño, la ‘influencer’ hace una videollamada a su chico, Íñigo Onieva, que bromea sobre la posibilidad de poner una tirolina de una casa a otra para que Isabel les mande tuppers.

Su cara de felicidad lo dice todo. «Cuando entré aluciné porque es más bonito de lo que pudiera haber imaginado, es muy emocionante. Era totalmente inimaginable que pudiera permitirme uno de estos pisos», dice antes de llamar a su chico, que le hace saber que lo ha conseguido tras años de intenso trabajo.

Tamara nunca pensó poder comprar un ático como este

«No sabes cómo es de bonito mi nuevo piso. No sabes lo que es entrar y pensar que me lo he comprado», dice orgullosa ante la mirada de su chico, con el que espera iniciar una nueva etapa, ahora en este nuevo piso. Por ahora, Tamara está centrada en decorarla y dejar su piso listo para entrar a vivir con todas las estancias equipadas. Cuenta con 186 metros cuadrados, repartidos en un salón, cocina, tres dormitorios, dos baños y dos amplias terrazas.