Tamara Falcó lo ha conseguido, se ha convertido en la flamante ganadora de ‘MasterChef Celebrity 4‘, lo que no solo ha llenado de alegría a su familia y su entorno, sino también al padre Ángel. Por sorpresa, la hija de Isabel Preysler decidió donar su premio, de nada menos que 75.000 euros, a la Fundación Mensajeros de la Paz, una gran inyección de dinero sobre la que SEMANA ha podido hablar en EXCLUSIVA con el padre Ángel.

«Me enteré esta mañana, ayer me dormí cuando lo estaba viendo, que venía de Zaragoza. Siempre es alegría e ilusión y comprobar que un mundo mejor es posible con tantas personas buenas que uno va encontrando en el mundo», comenta a este digital el misionero, sin duda emocionado por el gesto de Falcó.

«Sobre todo es por saber que vamos a poder paliar un poco más a los sin hogar y a los que duermen en la calle, los hogares que tenemos para los sintecho y los hogares de mujeres maltratadas. Esto te ayuda además de a creer en Dios a creer en los hombres«. «No sabía que daría el premio si ganaba, lo estoy saboreando ahora. Ni sabía que existía ese premio así que no sabía si nos lo iba a dar o a dejar de dar», continúa.

Aunque han pasado solo unas horas desde que conoció la noticia, el padre Ángel ya sabe qué hará con la cantidad. «Tenemos de proyecto 11 hogares para personas que duermen en la calle, también para mujeres maltratadas y como eso miles de cosas, y a seguir con ello. Lo usaremos para comprar mantas, eso es lo primero que vamos a hacer, comprar 3.000 mantas«, desvela.

Pero no todo se va a quedar en ‘Mensajeros de la paz’, también lo van a «compartir con otras ONG que trabajan con nosotros. Hay que compartir lo bueno y lo malo». «75.000 euros dan para mucho. No estamos acostumbrados a inyecciones tan grandes, me atrevería a decir que es la primera vez que nos dan esta cantidad de dinero», sentencia, muy agradecido al gesto de Tamara Falcó.