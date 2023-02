Tamara Falcó aclara (por fin) por qué aplaza su boda con Íñigo Onieva

Hace unos días hemos conocido que Tamara Falcó ha explicado, por fin, el motivo por el que ha decidido retrasar su fecha de boda con Íñigo Onieva. Debido a algunos ajustes familiares, la pareja ha tomado la decisión de cambiar la fecha de su enlace a unas semanas después. La boda ya no se celebrará el 17 de junio, como inicialmente tenían previsto, sino el 8 de julio.

"Para nosotros es importante contar con nuestros seres queridos y algunos familiares no podían venir en la primera fecha planteada, por razones de causa mayor", explica en Tamara en la revista 'Hola'. A pesar del cambio de día, ambos ven esta modificación como una ventaja: "Podremos disfrutar de un poco más de tiempo para poder organizarlo un poquito mejor y cuidar de cada detalle como nos gusta".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva cambian la fecha de boda, pero mantienen el lugar de la celebración: será en El Rincón

De momento, tanto ella como su pareja mantienen el lugar fijado para darse el 'sí, quiero'. Ambos seguirán con los planes de celebrarla en 'El Rincón', un lugar muy especial para la hija de Isabel Preysler, ya que es la finca en la que pasó muy buenos momentos durante su infancia y de la que actualmente es copropietaria, pues heredó la propiedad tras la muerte de su padre, Carlos Falcó.

Mientras Tamara y su prometido están inmersos en los preparativos de su boda, Isabel Preysler ha roto su silencio y ha estallado como nunca antes contra Mario Vargas Llosa. El motivo por el que ha dicho basta tiene que ver, precisamente, con las palabras del Nobel en alusión a su hija Tamara. "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella (Tamara), una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", explica en la revista 'Hola'. Isabel aclara que no está "ni resentida, ni molesta, ni enfadada" con el maestro de las letras hispanoperuano, pero ha dejado claro que no permitirá que el escritor siga pronunciándose sobre su familia. "Tengo un límite, y ese límite son mis hijos. Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos", sentencia en el citado medio.

Tamara ha puesto a la venta 'El Rincón' por 7 millones de euros, tal y como ha adelantado SEMANA

Tal y como están las cosas, Tamara tendrá que responder próximamente sobre el caldeado ambiente que reina en la casa de su madre, cansada de que su ex exprese sus opiniones públicamente. De lo que sí ha hablado la colaboradora es de su deseo de explotar la finca 'El Rincón' con el fin de sacarle rédito económico. Una finca que. tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, puso a la venta por 7 millones de euros. Esta revista ha tenido conocimiento de que la finca se ha estado ofreciendo a través del exclusivo círculo de la marquesa. También se ha puesto a la venta a posibles compradores fuera de España. La finca en la que Tamara celebrará su boda el 8 de julio se ha puesto sobre la mesa a personas que podrían tener interés y, sobre todo, capital suficiente para afrontar esta compraventa. Hasta hace apenas unos días, el palacete ha estado anunciado en la web de Corsini Properties. Para quien no conozca esta empresa, esta tiene que ver con la familia, ya que la mujer de Manuel Falcó, hermano paterno de Tamara, es Amparo Corsini.