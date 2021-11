La tajante decisión de Antonio David Flores tras su ruptura con Olga Moreno

Antonio David Flores sigue en el ojo del huracán ocho meses después de que comenzara la docuserie de su ex, Rocío Carrasco. Si bien han sido contadas las ocasiones en las que se ha pronunciado acerca de cómo se sentía, tras los últimos acontecimientos ha tomado una drástica decisión: no hablar más con la prensa. El malagueño parece tener clara su decisión, eso sí, no se mantendrá callado. A partir de ahora dará sus declaraciones en otra plataforma y así lo revela él mismo en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

El que fuera colaborador de televisión se niega a hablar en otras cámaras que no sean las de su canal. Aterrizó en Youtube hace algunas semanas y desde entonces no ha dejado de mojarse acerca de temas que le incumbían a él o a su familia. Aunque hay asuntos de los que apenas ha querido dar detalles, como por ejemplo de su separación con Olga Moreno, Antonio David intenta mostrarse fuerte en sus vídeos. Siempre que puede agradece a la marea azul el apoyo que le brindan desde un principio y se enfrenta a pesos pesados como ‘Sálvame’, programa que considera que no le trata como se merece. Enfrentados en los tribunales, todavía son varias las causas por las que han chocado en los juzgados.

A través de 9 vídeos y con más de 70.000 suscritores que permanecen pendientes de sus palabras, Antonio David se confiesa sobre el infierno que, según él, vive después de la emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. «Han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo (…) Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio», dijo cuando confirmó su separación ante los medios. Para él todo está resultando muy difícil, aunque él insiste en que se siente feliz por el movimiento que «no le ha soltado de la mano en este arduo camino». De hecho, el propio Flores explicó que este sábado hay una concentración de la marea azul: «Ahora el movimiento da un paso al frente y sale a la calle. La causa de ello es que la gente ya está cansada. Ya está cansada de tanta mentira, de tanto atropello».

Quien tampoco le suelta es su hija Rocío Flores, que cada vez que puede le recuerda que no está solo. Tras la ruptura con Olga, sus hijos se han esforzado por hacerle creer que siempre serán una familia pase lo que pase. Una complicada etapa para todos en la que Olga Moreno se está refugiando también en su familia en Sevilla, tal y como puedes ver en nuestro último de SEMANA.