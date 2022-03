Nagore Robles ya puede respirar tranquila. Los últimos meses han sido de lo más agitado para ella. Pero no únicamente a nivel profesional, con el fin de su programa ‘Sobreviviré‘, o incluso en el aspecto romántica, tras confesar su ruptura con Sandra Barneda. La presentadora ha sufrido una dolencia durante los dos últimos meses que le ha dado más de un quebradero de cabeza pero, finalmente y afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Eso sí, la influencer ha querido compartir lo que le ha ocurrido con todos sus seguidores para hablar de la importancia de hacernos chequeos de manera más continuada y visibilizar el hecho de que muchas veces no acudimos al médico.

Llevaba sufriendo un dolor en un pecho desde hace dos meses

La colaboradora de televisión se ha tenido que someter a una mamografía y a una ecografía tras un dolor de pecho que llevaba sufriendo desde hace un par de meses. Afortunadamente, todo ha salido bien y los resultados han sido positivos. Nagore Robles ha desvelado que ha «estado un par de meses con dolor en un pecho debido a un bultito duro que me estaba incordiando. Todo está bien«, ha dicho mucho más aliviada. Además, Nagore ha confesado que le da «rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo. No me volverá a pasar«, adelanta.

Sin embargo, ha querido animar a todos sus seguidores que no dejen pasar el tiempo antes de hacerse un chequeo rutinario. «Así que os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia, para comprobar que estamos sanas y salvas«, ha dicho en la historia que ha compartido desde el ascensor de casa. Una vez que Nagore Robles ya ha descartado cualquier dolencia o problema de salud, ya puede centrarse al cien por cien en su nuevo trabajo en la pequeña pantalla que promete dar mucho de que hablar.

Más aliviada, está centrada al cien por cien en su nuevo trabajo

Precisamente este mismo miércoles ha compartido unas imágenes durante la grabación del próximo programa al que se pondrá al frente, ‘Baila conmigo’. «Aquí rematando los últimos detalle de la obra 🏗 🤣 Abróchense los cinturones que me dicen que despegamos muy muy pronto!», escribía la colaboradora de televisión junto a una batería de imágenes en la que se le puede ver luciendo tipazo enfundada en un ajustadísimo vestido naranja asimétrico que le quedaba como una segunda piel.

Hay que recordar que hace unas semanas salía a la luz que Nagore Robles presentará el nuevo programa que prepara Mediaset, grupo empresarial que se encuentra en plena búsqueda de nuevos formatos para mejorar la audiencia de sus cadenas, y al que han llamado ‘Baila conmigo’. Nagore recordará su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ya que este nuevo programa tiene mucho que ver con el que presentó Emma García durante tantos años.

Son millones las parejas que han comenzado a conocerse tras romper el hielo con una primera proposición para hacer algo juntos. ‘Baila conmigo’ es una de esas invitaciones que dos personas que se atraen han empleado para dar un primer paso y empezar a conocerse… Y ahora ‘Baila conmigo’, esa invitación a marcar un ritmo juntos, a veces lento, a veces ‘cañero’, a veces tímido, a veces sensual, dará también nombre al nuevo dating show para Cuatro cuya producción acaba de comenzar.

¿En qué consiste este nuevo programa?

En este programa presentado por Nagore Robles, los protagonistas convivirán en una casa con tres candidatos cada uno de ellos. Sin embargo, no estarán aislados ni incomunicados, lo que les permitirá mantener su día a día, atender a sus compromisos sociales y disfrutar de diferentes planes de ocio en el exterior al tiempo que mantienen sus citas y conocen mejor a las personas que aspiran a conquistar su corazón. Cada semana, los protagonistas eliminarán a un candidato y recibirán a otro hasta que encuentren a una persona especial con la que comenzar su baile… y lo que el amor les depare.

Lucía Sánchez y Álvaro Boix, primeros protagonistas de ‘Baila conmigo’