La presentadora ha hablado con SEMANA, tras anunciar su ruptura con el actor Israel Rodríguez y nos aclara quién dejó a quién

Este jueves ha tenido lugar el primer preestreno de cine, tras tres meses de parón a causa del coronavirus. La nueva película del director Álvaro Díaz Lorenzo, `La lista de los deseos´, se estrenó por todo lo alto en el popular cine de Callao y hasta allí se desplazaron destacadas personalidades del mundo del cine y de la televisión. María León, Andrés Velencoso, Marisa Jara o Miriam Díaz Aroca fueron algunos de los famosos que quisieron sumarse al regreso del mundo del cine. Otra de las personalidades que se acercaron al céntrico cine madrileño fue la irreverente Susi Caramelo. La antes reportera acaba de estrenarse como presentadora de `Caramelo´, su nuevo programa con nombre propio. SEMANA quiso aprovechar la ocasión y preguntarle por su ruptura con el actor Israel Rodríguez y sus respuestas no tienen ningún desperdicio.

«Sí, que lo sepa todo el mundo. ¿Porqué me voy a esconder estando con un tío tan guapo? Si lo que estoy es deseando que me hagan un robado por la calle. Pero que sea por la tarde por favor, que por las mañanas voy hecha un cristo», explicaba hace unos meses la catalana, en relación a su noviazgo con el actor Israel Rodríguez, conocido por su participación en la afamada serie `Yo soy Bea´. Susi Caramelo y él se conocieron cuando la reportera lo entrevistó en `Las que faltaban´ y le soltó frases tan directas como “Te he seguido y te he dejado de seguir varias veces en Instagram a ver si te dabas cuenta. Que guapo, la madre que te parió”. Desde entonces, la pareja oficializó su relación, comenzaron a vivir juntos y compartieron momentos tan especiales como las navidades.

Sin embargo, tras la crisis del coronavirus, Susi anunció que durante el confinamiento había roto con él. Lo anunció a la misma vez que su nuevo programa. »El confinamiento ha alterado nuestras vidas: mi programa, mi corazón y hasta mi estado civil. Pero en esta nueva normalidad sigo estando igual de buena. Eso no ha cambiado y además he vuelto a estar soltera. ¡No todo iban a ser malas noticias, España!», explicaba de manera divertida. Nuestra revista ha aprovechado nuestro encuentro con ella para conocer un poco más acerca de esta ruptura. Susi, bajo una aparente fortaleza, nos dejó intuir que nuestras preguntas no le estaban resultando del todo cómodas.

Israel rompió con ella durante el confinamiento

“Sí, me ha dejado. Las cosas fluyen o no fluyen. En este caso no han fluido”, nos ha contestado cuando le preguntamos sobre quién de los dos había decidido dejar la relación. Para todos sus seguidores, el fin de esta relación nacida en los photocalls y que habían seguido minuto a minuto, sentó como un jarro de agua fría, ya que muchos estaban seguros de que tenía bastante futuro. Algo con lo que ella no se mostró nada de acuerdo . “Yo tampoco apostaba tanto, apostasteis vosotros. Yo sabía que iba a durar dos días”, nos contaba Caramelo, demostrando, no sabemos si por despecho, que para ella toda esta relación había sido un pasatiempo.

Al querer interesarnos por su estado anímico, la presentadora de Movistar + nos lanzó una pregunta al aire acerca de cómo pudieron haber sucedido los acontecimientos. “Las rupturas hay que superarlas. Si una persona no quiere estar contigo ¿porqué te vas a quedar llorando?», nos explicaba para finalizar. Lo que no cabe duda, es que a sus 40 años Susi pasa por un momento muy dulce en su vida. A pesar de que en el amor no ha sido afortunada, la catalana ha conseguido el reconocimiento de toda la profesión gracias al estreno de su nuevo programa, donde ejerce de presentadora absoluta. Estoy muy feliz, mi programa es la bomba. Lo tiene que ver todo el mundo”