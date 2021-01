Susanna Griso se ha reincorporado a su puesto de trabajo este lunes. La catalana ha reaparecido en ‘Espejo Público’ después de que SEMANA revele en exclusiva su separación.

Hace pocos días revelamos en exclusiva en la revista SEMANA la separación de uno de los rostros más conocidos de la televisión. Susanna Griso y su marido, Carles Torras, habían puesto punto y final a su matrimonio tras más de 23 años juntos y 3 hijos, una noticia que salió a la luz justo cuando la periodista se encontraba ya de vacaciones. Después de unos días de descanso la catalana se ha reincorporado este lunes 4 de enero a su trabajo en ‘Espejo Público‘, espacio en el que ha aparecido, según ella «muy sensible«. Aunque sobre su ruptura no ha dado detalles, sí que ha revelado el giro que ha dado su vida en los últimos días. «He vuelto muy sensible, especialmente con los animales, que sepáis que tengo ya dos en casa, cada semana tengo uno nuevo», ha dicho Susanna Griso. Sin explicar a qué se ha debe la llegada de este nuevo miembro a la familia, la presentadora sí que ha contado más detalles sobre su recién llegada mascota. «Dos perros. Una galga y el que tengo en acogida es un pomerania», ha añadido.

Amante de los animales y siempre centrada en ayudar, Susanna Griso ha desvelado que es ella quien se encarga de cuidar a los dos perros que ahora tiene en casa, una tarea a la que parecen no ayudarle sus hijos. Fue en el mes de noviembre cuando la conductora se lanzó al mundo de la adopción y entonces se decantó por una galga con la que afirma sentirse encantada, cambios recientes que han llegado a su vida. «Amor a primera vista. Kali lleva poco tiempo en @albaonlineorg. Y no puede ser más buena. Tan elegante y discreta como una bailarina de ballet clásico», escribió nada más adoptarla. De lo que no ha dado más datos en su perfil de Instagram es de la ruptura que se ha producido entre ella y su marido, de hecho, apenas ha hecho ruido en su perfil de Instagram durante estos días de asueto. Tan solo reapareció un día antes de volver a su trabajo con el fin de apoyar la iniciativa de su gran amigo, el músico Huecco, quien se ha reinventado abriendo una pastelería tras un año muy difícil a nivel profesional.

Aunque ella este lunes no ha querido profundizar sobre el momento sentimental en el que se encuentra, inevitablemente todas las miradas se han puesto en la presentadora por esta cuestión. Más aún si se tiene en cuenta que en el último mes ella no había dado ninguna pista de que se encontrara en crisis con su marido, prueba de ello de que incluso hiciera referencia a cómo había sido la pedida de mano entre ellos o cómo se enamoró de su marido, dos asuntos sobre los que habló con una sonrisa delante de millones de espectadores.