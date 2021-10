La presentadora de ‘Espejo Público’ acaba de ser fotografiada por primera vez junto a Joaquín Güell después de varios meses de rumores. Pero, ¿quién es este financiero catalán?

Susanna Griso ha vuelto al foco de la noticia. Y no por una de sus intervenciones en el plató de su programa, ‘Espejo Público’, sino por unas imágenes publicadas recientemente de ella con su nuevo mejor amigo. Y es que después de varios rumores, finalmente se ha dejado ver al lado de Joaquín Güell, un financiero que reside en Londres pero que viaja con frecuencia a Barcelona.

Donde se se han dejado ver por primera vez juntos ha sido en Madrid después de que los rumores apuntaran que mantenían una relación de amistad. Son las primeras imágenes de ambos juntos y las publica ¡Hola! Tal y como explica este medio, Susanna y Joaquín se dedicaron gestos de complicidad, pero no hubo otros que indicaran que son pareja. Lo cierto es que ambos se dejaron ver por las calles de la capital española, disfrutaron de un paseo y luego se fueron a la casa que el financiero tiene en Madrid.

Pero, ¿quién es Joaquín Güell? El nuevo mejor amigo de Susanna Griso es financiero y heredero de una de las familias más importantes de Cataluña. En su círculo cercano es conocido como Joaco. Así lo llaman cariñosamente su familia y amigos. Desde 2018, está separado de Cayetana Álvarez de Toledo, diputa del PP, con la que tiene dos hijas en común.

Estuvo casado con Cayetana Álvarez de Toledo hasta 2018

El currículum de Joaquín es bastante largo. Tiene una formación envidiable. Estudió Ciencias Políticas en París y Económicas en Harvard. Ahora es director de Investindustrial, que es un fondo de capital riesgo. La sede está en Londres, por lo que la capital de Reino Unido es su residencia. Sin embargo, esto no le impide viajar con frecuencia a Barcelona o Madrid. En la capital española se dejaba ver precisamente con Susanna Griso y podría dejarse ver cada vez más si esta relación de amistad sigue adelante.

Lo cierto es que estas quedadas las seguirán combinando con sus obligaciones profesionales. Mientras Joaquín Güell tiene que ser estando a caballo entre Londres, Barcelona y Madrid, Susanna Griso sigue al frente de su programa en Antena 3, que lleva ya en antena desde 2006. Además, cuando se apagan las cámaras de ‘Espejo Público’, Susanna atienda a sus tres hijos, fruto de su relación con Carles Torras, del que se separó el pasado año después de 23 años de matrimonio.

Ha pasado su primer verano separada

En una de las apariciones que hizo este pasado verano, Susanna Griso explicaba cómo había sido estas primeras vacaciones separada. Se mostraba tajante: «Lo llevo muy bien, con muy buena relación y nada, disfrutando del verano al máximo y muy polvorilla, como siempre, para arriba y para abajo. Tenemos muy buena relación y a ellos no les está costando nada», explicaba sobre cómo están viviendo sus hijos esta nueva etapa en sus vidas.

Susanna Griso está viviendo con felicidad esta nueva etapa. «Estoy muy bien, la verdad es que estoy en en una etapa dulce, con plan A, B, C y D. Ahora mismo estoy instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada y en el programa nos pasa lo que os pasa a vosotros, que a veces fallan unos y otro día te falla otro».