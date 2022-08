Anabel Pantoja comienza a adaptarse a su nueva vida en España tras su extremo paso por ‘Supervivientes’, que ha cambiado no solo su físico con la pérdida de 13 kilos, sino también a nivel conductual, pues debe reaprender a vivir en la civilización y reconducir su conducta aprendida en un entorno salvaje en el que debe luchar por sobrevivir y donde cada bocado es un tesoro. Así lo ha hablado abiertamente la colaboradora de ‘Sálvame’ en su última aparición pública, donde ha hablado sin reparos cómo está siendo su regreso a la realidad, cómo se está adaptando a los requerimientos de su cuerpo tras haber pasado calamidades.

Vídeo: Europa Press

Anabel Pantoja ha reconocido que lo más duro con lo que está lidiando ahora no es su triángulo amoroso con su nuevo amor, Yulen Pereira, y su exmarido, Omar Sánchez. Los avatares de su corazón suponen un problema con los que puede manejarse sin mayores problemas, pero en lo que a la comida se refiere se ha encontrado un problema mayor. Tras haber estado tres meses en ‘Supervivientes’, la sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que está aprendiendo a comer de nuevo, dado que debe controlar el ansia que le produce sentarse frente a la comida, después de tanto tiempo contando los granos de arroz que se llevaba a la boca, buscando cada alimento que puede consumir y tratando de no fijar su atención en el hambre que pasaba.

Ahora sucede todo lo contrario, a su disposición tiene todos los manjares que le plazcan y puede cumplir todos los caprichos que durante su estancia en la isla se prometió. Esto supone un problema que han sufrido muchos otros supervivientes antes y que les cuesta mucho corregir, aunque con tiempo y fuerza de voluntad tendrá éxito. Pero tiene que lidiar con muchos otros asuntos y es que el concurso le ha cambiado la forma de comprender el mundo y de relacionarse con él, así como su escala de valores. Es por ello que Anabel Pantoja asegura que ahora “no contesto mensajes ni nada”, pese a que antes de su aventura era imposible que no tuviese el móvil en las manos.

Pero tiene muchos otros quebraderos de cabeza: “La gente se piensa que ha terminado el concurso y estoy en la vida otra vez, me está costando volver a la vida otra vez. No duermo. Tengo cacao en la cabeza, de toparme con un montón de cosas, no solo de mi corazón. Estoy bien, estoy feliz, las cosas tienen que ir despacio, eso no quiere decir que tenga que ir con una sonrisa de oreja a oreja, quiero hacer las cosas con calma, tomando decisiones correctas”, asegura Anabel Pantoja, que además valora las noticias que se ha topado a su regreso, cómo las está metabolizando, como las duras palabras de la madre de Yulen que en su día le hicieron daño. Ahora entiende muchas cosas que hace solo unos días le suponían un mundo. Vea la entrevista de Anabel Pantoja en la que detalle cómo es su nueva vida tras ‘Supervivientes’ y cómo lidia con sus consecuencias.