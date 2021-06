Así suena la “pegajosa” canción del Maestro Joao y su novio, El Rubio: ‘Mucha miel’

El Maestro Joao ha seguido la estela que han marcado muchas de las estrellas de los realities de Telecinco cuando ven su popularidad crecer como la espuma. Después de triunfar en sus respectivas carreras, dan el salto a la tele y tras ganarse el favor del público, prueban suerte en el mundo de la música con el lanzamiento de canciones de mejor o peor calidad, pero con la única intención de poner a bailar a sus fans. Así lo ha querido hacer ahora el vidente, que ha publicado su primer single, ‘Mucha miel’, una canción con mucho ritmo con la que comparte autoría y es que canta con la inestimable ayuda de su nuevo novio, popularmente conocido ya como ‘El Rubio’.

La letra no tiene desperdicio y, siguiendo el perfil del Maestro Joao, la carga sexual siempre es un plus. No podría ser de otra manera con su primera canción en su nueva faceta como cantante, en la que se defiende bastante bien y con soltura. “Yo te doy la miel”, “esta noche traigo fiesta” o “ay qué rica y pegajosa, esta miel es muy sabrosa”, son algunos de los comentarios con doble sentido que entona el Maestro Joao con mucho ritmo. Una canción que acaba de estrenar videoclip y que se acaba de publicar, que puedes ver en el inicio de esta noticia. ¡Dale al play!

La repercusión a la primera incursión musical del Maestro Joao ha sido mayúscula en las redes sociales. También entre sus amigos y compañeros en los platós de televisión, como es el caso de Jorge Javier Vázquez, que asegura que esta canción es “solo apto para paladares exigentes”. También se ha animado a comentarla Rosa Benito, que dice que “la música es el mejor bálsamo para la vida”, especialmente si esta te hace reír y bailar a partes iguales. ¡No te lo pierdas!