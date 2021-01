Paula Echevarría ha preparado un celebración de cumpleaños cargada de detalles a Miguel Torres. Eso sí, se ha adaptado a las medidas anti Covid que hay puestas en marcha en la Comunidad de Madrid.

Las restricciones que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid no han impedido a Miguel Torres celebrar su cumpleaños. Eso sí, ha tenido que adaptar la celebración a las medidas actuales que tratan de frenar la propagación del virus. La encargada de organizarlo todo ha sido Paula Echevarría, que ha sorprendido a su chico con el mejor plan para este día tan especial.

Como no ha podido organizar ninguna fiesta con amigos en casa, la actriz se ha decantado por preparar una comida romántica en un restaurante de Madrid. Han estado los dos solos, pero han disfrutado al máximo la cita. El propio exfutbolista compartía feliz el momento en el que ha soplado las velas. Es el último cumpleaños que celebra Miguel Torres antes de convertirse en padre por primera vez, por lo que estamos seguros de que el deseo que ha pedido al soplar las velas tiene que ver con el pequeño Miguel.

Miguel Torres ha compartido el momento velas con sus seguidores

Pero unas horas antes de que se fuera a comer con su pareja, Miguel Torres compartía orgulloso la sorpresa que ha recibido por parte de Paula Echevarría de buena mañana. Y es que la actriz ha adaptado uno de los rincones de su casa para colocar todos los regalos que le ha hecho por su cumpleaños. Los ha decorado todos con un ramo de globos dorados y blancos.

Y Miguel Torres no se puede quejar. En la cama que comparte con Paula Echevarría tenía nada más y nada menos que seis paquetes. Aunque la mayoría de los regalos estaban envueltos en papel, hay una bolsa que demuestra que ha recibido un regalo de una firma de lujo, Salvatore Ferragamo. ¿De qué se trataría este regalo tan exquisito?

Ha recibido muchos regalos por su cumpleaños

Esta sorpresa llega apenas unas horas después de que Paula Echevarría le dedicara la mejor felicitación de cumpleaños: «El amor no es encontrar a alguien con quien vivir… es encontrar a alguien sin el que no poder vivir»… y yo lo encontré! #SiempreJuntos Feliz cumpleaños MI AMOR!!! No serán nuestras mejores fotos pero si las que mejor nos definen… Te quiero pa mi pa siempre! #PapiChulo #MIO ❤🌹🔐», escribía la actriz, mostrando su faceta más romántica.

La pareja están viviendo un dulce momento y demostrando lo felices que están juntos. Tras más de tres años de noviazgo, su relación está pasando por su mejor momento tras recibir la feliz noticia de que se convertirían en padres. Una noticia que la pareja compartió el pasado año con sus seguidores y por la que recibieron muchos mensajes de cariño y amor. Este es el segundo bebé para Paula, pues ya es madre de Daniella, de 12 años, fruto de su anterior relación con el intérprete David Bustamante.